Крушение Boeing 737 на Кубе
Единственная пережившая авиакатастрофу на Кубе начинает новый этап лечения
После 70 дней лечения в госпитале Каликсто Гарсия единственная выжившая при крушении пассажирского самолета на Кубе Майлен Диас переведена в клинико-хирургический госпиталь Эрманос Амейхейрас, сообщает портал Juventud Rebelde 19 августа. В данный момент жизнь 19-летней кубинки вне опасности. Врачи...
20 августа 2018
Куба отвергла преждевременные заявления о причинах крушения Boeing 737-200
Делать какие-либо заявления о причинах крушения пассажирского самолета Boeing 737−200 в Гаване преждевременно, заявила кубинская следственная комиссия, ответственная за расследование. Об этом сообщает агентство Prensa Latina. 17 июля представители комиссия сообщили, что узнали о спекуляциях о...
18 июля 2018
Врачи сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе
19-летняя кубинская девушка Майлен Диас продолжает бороться за свою жизнь после крушения пассажирского самолета на Кубе, сообщает агентство Prensa Latina. По словам главного врача госпиталя, где проходит лечение Диас, Карлоса Альберто Мартинеса, за 38 дней терапии достигнуты определенные успехи...
27 июня 2018
Последняя из выживших в кубинской авиакатастрофе пришла в сознание
19-летняя кубинка Майлен Диас находится в сознании и взаимодействует с окружением, однако ее состояние врачи по-прежнему оценивают как критическое и не исключают возникновения осложнений. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 29 мая. По словам главного врача гаванского госпиталя Каликсто Гарсии...
30 мая 2018
Авиакатастрофа на Кубе: Осталась последняя из трех выживших
Число жертв крушения Boeing 737 на Кубе возросло до 112 — в больнице Гаваны скончалась еще одна женщина, выжившая в авиакатастрофе, 25 мая передает агентство Reuters. В настоящий момент в госпитале остается последняя из трех женщин, которым удалось выжить после самой страшной авиакатастрофы в...
25 мая 2018
Найден второй бортовой самописец упавшего на Кубе Boeing 737
Второй бортовой самописец упавшего на Кубе самолета Boeing 737 найден на месте катастрофы местными спасателями, передает издание Juventud Rebelde. «Через неделю после роковой пятницы, 18 мая, когда в 12:08 около Международного аэропорта Хосе Марти произошла авиакатастрофа, найден второй черный ящик...
25 мая 2018
Обнаружен второй черный ящик разбившегося на Кубе Боинга 737
Президент кубинского Института аэронавтики гражданской авиации Армандо Лопез подтвердил обнаружение второго черного ящика с разбившегося в авиакатастрофе Boeing, сообщает Cuba Debate. Издание также сообщает, что расследование причин авиакатастрофы продолжается и идет в соответствии с графиком. Как...
25 мая 2018
Скончалась одна из выживших при крушении самолета на Кубе
Одна из трех выживших женщин при падении самолета «Боинг-737» на Кубе скончалась в госпитале Гаваны, сообщает агентство Prensa Latina 22 мая. В больнице остаются две раненые, 19 и 39 лет. Состояние первой врачи оценивают как критическое и ожидают осложнений, состояние второй несколько лучше — врачи...
22 мая 2018
В Мексике проверяют компанию-владельца лайнера, разбившегося на Кубе
Министерство гражданской авиации Мексики приостановило деятельность авиаперевозчика Damojh, которому принадлежал лайнер Boeing 737, разбившийся 18 мая на Кубе. Об этом сообщает агентство Reuters. В отношении авиакомпании начата внеплановая проверка, на время выполнения которой полёты Damojh...
22 мая 2018
Опознаны останки 33 жертв крушения Boeing 737-200 на Кубе
На Кубе продолжается опознание тел жертв авиакатастрофы лайнера Boeing 737−200, на сегодняшний день опознаны 33 погибших. Об этом сообщает агентство Prensa Latina. По данным экспертов, процесс опознания тел завершится в течение месяца. Ранее сообщалось, что в расследовании крушения примут участие...
21 мая 2018
Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с авиакатострофой на Кубе
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной. «Ужасная трагедия унесла множество жизней, принесла горе и страдания в сотни семей. В эти трудные минуты вместе с Вами разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в этой...
19 мая 2018
Медведев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования семьям погибших после крушения пассажирского самолета на Кубе. Об этом говорится в телеграмме, направленной председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. «Мы скорбим вместе...
19 мая 2018
На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек
На борту разбившегося пассажирского авиалайнера Boeing 737−200, который потерпел крушение на Кубе накануне, 18 мая, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба авиакомпании Global Air, которой принадлежал самолет. Выяснилось, что пассажирский...
19 мая 2018
Скончалась одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе
Одна из трех женщин, выживших после крушения самолета в Гаване, скончалась в больнице, сообщает официальный twitter Cuba-TV. Остальные двое женщин находятся в тяжелом состоянии и содержатся в реанимации больницы Calixto Garcia в Гаване. Как сообщало ранее ИА REGNUM, после крушения самолета были...
19 мая 2018
Мадуро передал свои соболезнования в связи с авиакатастрофой
Свои соболезнования семьям погибших после крушения самолета на Кубе выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter. Президент Венесуэлы пожелал семьям погибших мира и силы, а также выразил готовность оказать поддержку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел...
19 мая 2018
Путин высказал соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования главе Республики Куба Мигелю Диас-Канелю в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба Кремля. Глава России высказал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал...
19 мая 2018
Катастрофа не повлияла на работу «Аэрофлота» на Кубе
Крушение самолета Boeing-737 в аэропорту кубинской столицы не повлияло на работу «Аэрофлота» на Кубе, сообщил представитель «Аэрофлота» в Гаване, передает ТАСС. Представитель сообщил, что в пятницу (день, когда произошла авария) у компании не было рейсов в Гавану, а в субботу рейс Москва-Гавана...
19 мая 2018
Разбившийся самолет был арендован у мексиканской компании
Боинг, потерпевший крушение в аэропорту Гаваны (Куба), был взят в аренду у мексиканской авиакомпании Damojh, об этом сообщает кубинское издание Prensa Latina. По данным издания, экипаж самолета также был иностранный. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту кубинской столицы потерпел...
19 мая 2018
Появилось видео с места крушения Boeing 737 на Кубе
В сети интернет появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Видеозапись опубликована сегодня, 18 мая, на канале Cibercuba. На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета. Видно что самолет упал...
18 мая 2018
Крушение «Боинга» на Кубе: Есть выжившие
Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения лайнера Boeing-737 в аэропорту Гаваны, 18 мая передает агентство Associated Press. Сообщается, что автомобили скорой помощи увезли с места крушения нескольких человек. Военный офицер, принимающий участие в ликвидации последствий крушения...
18 мая 2018