Гавана, 19 мая, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Одна из трех женщин, выживших после крушения самолета в Гаване, скончалась в больнице, сообщает официальный twitter Cuba-TV.

Микеланджело да Караваджо. Смерть Марии (фрагмент). 1604–1606

Остальные двое женщин находятся в тяжелом состоянии и содержатся в реанимации больницы Calixto Garcia в Гаване.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после крушения самолета были обнаружены трое выживших женщин, которых сразу госпитализировали.