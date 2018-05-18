Каракас, 19 мая, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Свои соболезнования семьям погибших после крушения самолета на Кубе выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Президент Венесуэлы пожелал семьям погибших мира и силы, а также выразил готовность оказать поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел крушение самолет Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Сообщается о трех выживших, которые были госпитализированы.