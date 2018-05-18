Гавана, 19 мая, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Крушение самолета Boeing-737 в аэропорту кубинской столицы не повлияло на работу «Аэрофлота» на Кубе, сообщил представитель «Аэрофлота» в Гаване, передает ТАСС.

Minky69 Офис «Аэрофлота»

Представитель сообщил, что в пятницу (день, когда произошла авария) у компании не было рейсов в Гавану, а в субботу рейс Москва-Гавана должен прибыть на Кубу по расписанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 со 113 пассажирами и членами экипажа на борту. На место трагедии уже прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.