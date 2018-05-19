Москва, 19 мая, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования семьям погибших после крушения пассажирского самолета на Кубе. Об этом говорится в телеграмме, направленной председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Oleg Alexandrov Плачущий ангел

«Мы скорбим вместе с народом Кубы, — говорится в телеграмме Медведева, обнародованной на сайте правительства РФ. — Прошу Вас, господин председатель, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления выжившим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании Cubana de Aviacion, потерпел крушение в аэропорту Гаваны 18 мая. В результате инцидента погибли 107 человек, выжили трое.

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