Гавана, 18 мая, 2018, 23:52 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Видеозапись опубликована сегодня, 18 мая, на канале Cibercuba.

Alec Wilson Разбившийся Boeing за шесть лет до катастрофы

На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета. Видно что самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гаваны.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который выполнял рейс из Гаваны в Ольгин разбился практически сразу после взлета. На борту самолета находились 113 пассажиров и членов экипажа.

Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения