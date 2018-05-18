Москва, 19 мая, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования главе Республики Куба Мигелю Диас-Канелю в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава России высказал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления тем, кто выжил в авиакатастрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее кубинские СМИ сообщали, что Boeing-737, разбившийся в аэропорту Гаваны, был взят в аренду у мексиканской авиакомпании Damojh.