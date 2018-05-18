Гавана, 19 мая, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Боинг, потерпевший крушение в аэропорту Гаваны (Куба), был взят в аренду у мексиканской авиакомпании Damojh, об этом сообщает кубинское издание Prensa Latina.

Rojinegro81 Аэропорт «Хосе Марти». Гавана

По данным издания, экипаж самолета также был иностранный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту кубинской столицы потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion со 113 людьми на борту. СМИ сообщают о наличии выживших, которых уже госпитализировали.