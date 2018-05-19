Москва, 19 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной.

Boeing 737

«Ужасная трагедия унесла множество жизней, принесла горе и страдания в сотни семей. В эти трудные минуты вместе с Вами разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаю скорейшего выздоровления оставшимся в живых пассажирам, за чью жизнь борются врачи», — цитирует пресс-служба Госдумы телеграмму председателю национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737 разбился 18 мая практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились 111 человек. Почти все они погибли. На Кубе объявлен общенациональный траур.