Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии
Награды погибших в Сирии военных передали родственникам
Ордена Мужества, которые посмертно присвоены двум погибшим в Сирии военнослужащим Залиму Богатыреву и Батыру Чабдарову, переданы родственникам в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чегемского района республики. «Указом президента РФ … награждены младший сержант...
29 июня 2018
Семье погибшего в Сирии лётчика из Новосибирска выплатят 1 млн рублей
Семье военного лётчика, который погиб, выполняя свой воинский долг, в Сирийской Арабской Республике, будет оказана материальная помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новосибирской области, из резервного фонда правительства родственникам старшего лейтенанта Дениса Сафронова...
15 мая 2018
Власти Севастополя помогут родственникам погибшего в Сирии офицера
Власти Севастополя выделят миллион рублей для матери и сына капитана первого ранга Александра Сачука, погибшего в Сирии в марте 2018 года при крушении самолёта Ан-26. Решение принято 10 мая на очередном заседании правительства города. По информации пресс-службы исполнительного органа, процедуру...
10 мая 2018
Крушение Ан-26 в Сирии: Бастрыкин выслушал доклад следователей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, совершивший 13 марта визит в Сирию, выслушал доклад следователей по делу о крушении самолета Ан-26. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в Хмеймиме, где провел совещание со...
15 марта 2018
Аномальное затишье, «Песец» на послание, чувашские сокровища в Чечне: обзор
«Аномалии» — такое определение чаще всего звучало в контексте нынешней предвыборной президентской кампании в Чувашии. Некоторое время назад республика демонстрировала чудеса массовой активности граждан по сбору подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Затем ЦИК...
13 марта 2018
Как опека разрушает семью: Свердловская область за неделю
Свердловская область на ушедшей неделе была в центре федеральной повестки. 6 марта её посетил президент России Владимир Путин. Также нашли своё продолжение темы, поднятые ещё в феврале. Судьба профобразования 6 марта Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин. Из аэропорта...
12 марта 2018
СМИ: Ан-26 ВКС РФ разбился в Сирии из-за оторванного закрылка
В ходе расследования причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС России в Сирии, все больше подтверждений находит версия о техническом характере аварии. Об этом сегодня, 10 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сообщается, что на данный момент, по версии следствия...
10 марта 2018
На Урале прощаются с майором, погибшим при крушении Ан-26 в Сирии
В Свердловской области сегодня, 10 марта, хоронят майора Дмитрия К., погибшего при крушении в Сирии самолёта Ан-26. Об этом сообщают местные СМИ. Как пишет портал U24, хоронят его в селе Елани Свердловской области. Именно там он и родился. Дмитрий служил в воинской части города Чебаркуля...
10 марта 2018
Лукашенко выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об вечером 7 марта сообщает госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики. «С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь...
7 марта 2018
CIT усомнилась в причастности боевиков к крушению Ан-26 в Сирии
Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) усомнилась в достоверности информации о том, сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолёта Ан-26. В своём комментарии в Facebook организация обращает внимание, что ливанское...
7 марта 2018
Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии: все новости
21:19 06.03.2018 Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение днём 6 марта при подлёте к аэродрому Хмеймим в Сирии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. 02:48 Версию обстрела с земли разбившегося в Сирии российского транспортного самолета Ан-26 полностью исключать...
7 марта 2018
Боевики «Джейш аль-Ислам» взяли на себя ответственность за крушение Ан-26
Причисляющая себя к оппозиции сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолёта Ан-26 на аэродроме Хмеймим, передаёт ливанское издание Ad-Diyar. В распространённом заявлении боевиков утверждается, что Ан-26 был сбит при...
7 марта 2018
На борту Ан-26 погибли двое военнослужащих из Кемеровской области
На борту потерпевшего крушение в Сирии российского военно-транспортного самолёта Ан-26 погибли двое военнослужащих из Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса. Губернатор региона Аман Тулеев распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших кузбассовцев. Также...
7 марта 2018
«Давайте просто помолчим...»: соцсети о крушении Ан-26
В Сирии 6 марта при заходе на посадку потерпел крушение российский самолёт Ан-26, на борту которого находились 39 человек. Все они были российскими военнослужащими. Пользователи соцсетей пытаются понять, что стало причиной авиакатастрофы. Новость об очередном крушении самолёта стала шокирующей для...
7 марта 2018
Погибший в Сирии генерал учился в Свердловском суворовском училище
Погибший во время крушения в Сирии российского самолёта АН-26 генерал-майор Владимир Еремеев учился в Свердловском суворовском училище. На сайте учреждения сообщается, что он был выпускником первого взвода пятой роты суворовцев в 1981 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В советское время...
7 марта 2018
Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-26
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщили 7 марта в пресс-службе Акорды. «Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично...
7 марта 2018
Ан-26 требует особого внимания к человеческому фактору — летчик-испытатель
После трагического инцидента с военно-транспортным самолётом Ан-26 в Сирии вся техника данного типа будет проверена, но главное, на что нужно обращать внимание при работе с этим самолётом — человеческий фактор, полагает заслуженный пилот России, летчик-испытатель и авиационный эксперт Вадим Базыкин...
7 марта 2018
Эрдоган выразил соболезнования России в связи с крушением Ан-26
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 6 марта состоялся телефонный разговор российского лидера с турецким коллегой. В ходе...
7 марта 2018
Крупнейшая потеря в Сирии: на борту Ан-26 были 39 человек
На борту самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, находился генерал-майор и еще 26 офицеров, сообщает Минобороны РФ. Гражданских лиц на борту самолета не было, были офицеры, военнослужащие контрактной службы и прапорщики. Фамилию погибшего генерал-майора в Минобороны не назвали. По данным...
7 марта 2018
В числе погибших в крушении Ан-26 в Сирии — 27 офицеров
Жертвами катастрофы самолёта Ан-26 в Сирии стали 27 офицеров, в их числе один носил звание генерал-майора. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего в аварии погибли 39 человек, гражданских лиц среди которых не было. Кроме военнослужащих в офицерских званиях, на борту разбившегося...
7 марта 2018