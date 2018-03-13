«Аномалии» — такое определение чаще всего звучало в контексте нынешней предвыборной президентской кампании в Чувашии. Некоторое время назад республика демонстрировала чудеса массовой активности граждан по сбору подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Затем ЦИК России говорил о «некой аномалии в Чувашии», давая оценку массовому желанию жителей проголосовать по месту фактического пребывания, а потом сам же развеивал их. После чего в регионе наступило доброкачественное аномальное затишье. Агитационная кампания на местах сводится в основном к размещению баннеров, дискуссиям в соцсетях и одиночным пикетам коммунистов. Примечательно, что ни один из кандидатов в президенты не посетил маленькую республику, из федеральных лиц накануне выборов рабочий визит в регион совершил только приволжский полпред Михаил Бабич. В общем, в Чувашии всё в порядке. Либо она мало интересна в силу своей величины и значимости, к чему склоняется оппозиция. Напомним, в республике более 934 тыс. избирателей, что составляет 0,86% от общего количества избирателей в стране. Благостную картину немного портит массив жалоб в ЦИК и другие инстанции, да снижающийся рейтинг главы республики Михаила Игнатьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать-Покровительница» в Чебоксарах

За неделю до выборов

Чувашия в контексте предвыборной кампании не раз упоминается в федеральной повестке. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в ходе избирательной кампании по выборам президента РФ поступило 380 жалоб, из них 150 в письменной форме.

«Из Москвы — 56, Московской области — 35, Санкт-Петербурга — 38, Челябинской области — 17, Чувашии — 14, Тульской области — 13, Ставропольского края — 10», — цитируют Памфилову РИА «Новости» по итогам заседания рабочей группы ЦИК по жалобам.

По её словам, из других регионов жалоб было ещё меньше, при этом «жалоб серьезных нет практически».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

В то же время эксперты дают прогнозы по явке на президентских выборах, полагая, что в целом в стране она может составить 64%. При этом самая высокая явка прогнозируется в регионах Поволжья: в лидеры по уровню явки прочат Татарию (82%), Чувашию (78%) и Пензенскую область (74%). Напомним, на президентских выборах в 2012 году в Чувашии явка составила 73,65%, проголосовал 703 031 избиратель. На 1 января 2018 года в Чувашии насчитывалось 934 135 избирателей.

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Также отмечается, что в числе жителей России, постоянно или временно проживающих в городе Атланта (США) и уже досрочно проголосовавших на выборах, были и жители Чувашии. По данным СМИ, голосование завершилось без происшествий. Отметим, что в Атланте проголосовали жители из различных регионов РФ, в том числе семи регионов Поволжья — помимо Чувашии, были граждане Башкирии, Татарии, Прикамья, Пензенской, Ульяновской и Нижегородской областей.

В самой Чувашии заявляют, что «на сегодняшний день имеет место предельная мобилизация».

"Мобилизованы все: и органы власти, и избирательные комиссии, и СМИ, и правоохранительные структуры, в особенности — органы внутренних дел, которые с четверга перейдут практически на круглосуточный режим работы», — говорит глава регионального центризбиркома Александр Цветков.

По его словам, в участковую избирательную комиссию также можно обратиться с заявлением о предоставлении возможности проголосовать на дому, задача ведомства — «дойти до каждого», хотя «при этом важно избегать формального подхода и не гнаться за показателями». Но «активное участие жителей Чувашии в выборах станет лучшим подарком для России». Цветков также отметил, что на избирательных участках будет создана праздничная атмосфера, организованы торговля и выступления творческих коллективов.

По данным властей, в Чувашии подготовлены 1177 помещений для участковых избирательных комиссий, включая временные комиссии. На выборах будут работать почти 2 тыс. общественных наблюдателей.

Оппозиция в регионе считает, что в Чувашии будет высокая явка, но не за счёт избирательной активности и гражданского самосознания, а «колоссального использования административного ресурса». По прогнозам, явка на выборах может достигнуть 82%.

«Силы брошены на повышение явки за счёт работы со списком. По моим сведениям, тех, кто прописан в Чувашии, но живёт в Москве, стараются максимально откреплять от списков в республике, что позволит обеспечить «чистую» явку. Более того, мне сообщают, что развернулась борьба за явку между участковыми избирательными комиссиями, — в результате доходит до того, что родителей просят по возможности проголосовать не по месту прописки, а где учится их ребёнок. То же самое — по бюджетникам. В итоге может сложиться абсурдная ситуация в части внутренней миграции, своего рода математической аномалии внутренней миграции: человек прописан в одном месте, а будет голосовать на другом участке, в 500 метрах от «родного» участка», — сказал член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Говоря о жалобах, эксперт отмечает, что в Чувашии «очень мало реально действующих общественных структур и правозащитных организаций» в части выборных процессов, поэтому жители вынуждены напрямую обращаться в Центризбирком или звонить на горячую линию. Что касается в целом предвыборной ситуации, то Игорь Михайлов подчёркивает, что в регионе — «полное затишье, значительной внешней агитационной кампании нет»:

«Чувашия не удостоилась приезда ни одного из кандидатов, даже хотя бы мало-мальски известных их представителей или доверенных лиц. Видимо, это настолько депрессивный регион, что он неинтересен даже перед выборами».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Чувашию посетил член ЦИК России Антон Лопатин, который был делегирован в регион после заявления на заседании Центризбиркома о «некой аномалии в Чувашии». Речь шла о массовом желании жителей проголосовать по месту фактически пребывания. Нарушений Лопатин не нашёл. Но предупредил, что не должно быть «никакого принуждения», иначе «будем серьёзно разбираться» по каждой жалобе. 7 марта на заседании ЦИК РФ глава ведомства Элла Памфилова ещё раз предупредила, обращения «классифицировали по регионам»:

«И направляем губернаторам, а копию — нашим председателям, чтобы они контролировали. И в администрацию президента, чтобы они тоже знали, как в том или ином регионе применяется или злоупотребляют административным ресурсом».

Падение, сравнимое с вооружённым ЧП

Глава Чувашии Михаил Игнатьев теряет позиции в рейтинговых замерах. По итогам февраля в рейтинге АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций) он остался в группе «середнячков», потеряв шесть позиций и заняв 45-е место. Он сохранил место в группе губернаторов «Сильное влияние», от третьей группы («Среднее влияние») главу Чувашии отделяет пять позиций. Среди губернаторов регионов ПФО Игнатьев продемонстрировал наибольшее падение — как и глава Прикамья Михаил Решетников, который при этом занимает довольно высокую позицию — 22-е место. Какие именно события повлияли на падение Игнатьева? Отметим, что на падение Решетникова повлиял вооруженный инцидент в пермской школе №127.

Devanath Шахматы

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Отметим, что в целом в Поволжье губернаторский корпус усиливает позиции. В первую группу («Очень сильное влияние») вошли руководители половины регионов Поволжья (семь из 14): на пятом месте — глава Татарии Рустам Минниханов, на девятой строчке — глава Башкирии Рустэм Хамитов, на 12-м месте — руководитель Мордовии Владимир Волков, на 14-м месте — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на 17-й позиции — и.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, на 19-м и 20-м местах — соответственно губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Удмуртии Александр Бречалов. Большинство из них усилили позиции, лидерами роста стали Радаев (+4 строчки) и Минниханов (+3 позиции). На одну вниз строчку «спустились» Азаров и Бречалов, на две — Никитин.

Во второй группе («Сильное влияние») — четыре поволжских губернатора: глава Прикамья Максим Решетников (22-е место), губернатор Кировской области Игорь Васильев (30-е место), глава Пензенской области Иван Белозерцев (40-е место), глава Чувашии Михаил Игнатьев (45-е место). Они снизили своё влияние, более всего — Игнатьев и Решетников (-4 позиции).

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей Юрий Берг и Сергей Морозов вошли в группу «Среднее влияние», заняв соответственно 53-е, 57-е и 67-е места. Позиции Евстифеева и Берга за месяц не изменились, Морозов «сдал» два пункта.

Эксперты АПЭК поясняют, что важными факторами, влияющими на региональную политику в феврале, стали предвыборные поездки Владимира Путина, инвестиционный форум в Сочи, обсуждение вооруженных инцидентов в школах, коррупционных и иных скандалов, значимые кадровые решения, взаимодействие губернаторов с крупным бизнесом, а также внешнеполитические факторы. К примеру, Хамитов укрепил позиции после сообщений о намерении в ближайшие три года выделить из дорожного фонда Башкирии 4,5 млрд рублей на строительство транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы», Радаев — после подписания соглашения с Татарией и Московской областью о создании межрегионального промышленного кластера по производству композитных материалов.

Кроме того, 12 марта «Политброкер» снизил позиции Михаила Игнатьев на «Бирже губернатора» и продолжает педалировать тему информационной открытости, оценивая работу пресс-служб губернаторов. Чувашия по этому принципу вошла в число 18 регионов, чьи пресс-службы отнесены в группу «Мёртвые души» (пресс-секретарь главы республики Светлана Каликова), то есть «номинально пресс-служба есть, но ответов от них не получали». Напомним, ещё месяц назад Каликова была в числе троечников из четырёх категорий.

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Строительная «чума»

В Чебоксарах завершился так называемый воркшоп, цель которого — «народная» разработка концепции развития Московской набережной с последующей трансформацией в профессиональный проект. По его итогам молодые архитекторы предложили разбить пятикилометровую территорию на три условных участка — культурный, исторический и спортивный, включив в каждый тематический сектор пожелания горожан: от духовного паломничества и культурно-исторического просвещения до занятий экстремальными видами спорта. Финишной чертой развития набережной, по задумке властей, станет отдача наиболее прибыльных участков под концессию — для бизнеса.

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Но самое ужасное, что уже сотворено сегодня в Чебоксарах, касается бизнес-освоения территории вокруг мемориального комплекса «Победа», где расположен монумент и горит Вечный огонь: по периметру начали появляться высотки и небоскрёбы.

«Это «Песец»

Вся прошлая неделя в Чувашии представляла собой реакцию на послание президента России Владимира Путина: республика, как и вся страна, до сих пор под впечатлением. Глава региона Михаил Игнатьев отреагировал на послание сообщением на совещании в правительстве.

«В этом году послание было особое как по форме, так и по содержанию. Впервые оно прошло не в Кремле: оглашение состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» с демонстрацией слайдов и видеороликов. Оно также стало одним из самых длительных по продолжительности и шло почти два часа. Владимир Путин не только подвел итоги работы за последние шесть лет, но и поставил задачи в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике до 2030 года», — цитирует Игнатьева его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава региона также подчеркнул, что президент «обозначил основные задачи, которые органам исполнительной власти Чувашской Республики необходимо решить в рамках реализации послания». И «у каждого министерства, у каждого органа местного самоуправления должна быть разработана дорожная карта по реализации поставленных президентом страны задач».

Отреагировал на послание и его предшественник, экс-президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. Как и многие другие, он откликнулся на призыв дать название новому оружию. Ранее Минобороны России заявляло, что получило более 63 тыс. предложения для новейших военных комплексов, о которых говорил Владимир Путин в послании.

«Предлагаю два названия. Первое — «Американская мечта». Второе связано с широко известным пушным зверем. Это «Песец». Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание», — цитирует Федорова газета «Коммерсантъ».

Что называется, «сморозил»… Но такой же народной интерпретацией можно охарактеризовать искусственно разворачивающийся в стране секс-скандал. На этой неделе к секс-кампании, начавшейся со скандала с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном и продолжившейся его российским аналогом — историей с депутатом Леонидом Слуцким, подключилась чувашская журналистка. Сделавшая себе на скандалах «имя», журналистка «жёлтых» изданий вдруг вспомнила, как в 2012 году к ней «приставал» культовый режиссёр, депутат Госдумы Станислав Говорухин (которому, к слову сказать, на тот момент было 75). Весть разлетелась так быстро, как если бы вдруг объявили войну. При этом сообщение пишущей журналистки в фейсбуке вызывало дурноту уже только от грамматических ошибок… Прекрасно высказался о «самых подверженных влиянию западных ветров» и такой «заразе» писатель Эдуард Лимонов.

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Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

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Праздник вместо приёма пациентов?

В Чувашии разразился врачебный скандал, в центре которого оказалась больница №2 города Чебоксары. В федеральной прессе появилась информация о том, что в канун 8 марта врачи якобы в рабочее время устроили праздничное чаепитие, несмотря на ожидающих в коридорах пациентов. Видео, сделанное одной из пациенток, было опубликовано в сети, при этом кадры были нечёткие, смазанные, в том числе отдельные фрагменты перевёрнуты. Официальные комментарии от минздрава Чувашии и медицинского учреждения на сайтах не опубликованы.

После разразившегося скандала в отдельных СМИ появилось опровержение со стороны руководства больницы: заявлялось, что всех пациентов, записавшихся на приём, приняли, в то время как женщина пришла в больницу без предварительной записи.

«Врачи действительно собрались в кабинете у заведующей на чаепитие в честь 8 марта. Никакого алкоголя там не было. К тому времени первая смена уже приняла всех пациентов по записи, ни одной пациентки, которая бы ожидала приема, не было. В этот момент на прием пришла женщина без предварительной записи, которой нужно было сдать анализы. Ее отправили в процедурный кабинет, где попросили немного подождать, пока придет акушерка», — цитирует ТАСС главврача больницы Лидию Веденееву.

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Оправдательный приговор отменён

На неделе суды вынесли приговоры двум бывшим высокопоставленным чиновникам. 12 марта Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор по делу о строительстве сауны в Доме правительства Чувашии, вынесенный экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому. Следствие его обвиняет в том, что он давал незаконные указания бывшему заместителю руководителя ГУП «Республиканское управления капитального строительства» по возведению сауны. Дело будет направлено на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, где будет рассмотрено в новом составе суда.

Tangs-hk.com Фемида

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Также в Чувашии вынесен приговор бывшему первому заместителю министерства физической культуры и спорта Алексею Яковлеву. Речь идёт о государственных контрактах по разработке проектной документации на строительство трассы маунтинбайка в Чебоксарах и реконструкции физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Суд приговорил бывшего замминистра к 4,5 года колонии общего режима, лишив права на три года занимать должности в органах власти. Решение не вступило в законную силу.

Погибший в Сирии генерал — из чувашской деревни

Генерал-майор Владимир Еремеев, погибший во время крушения в Сирии российского самолёта АН-26, был родом из чувашской деревни. Он родился в Самарской области 25 сентября 1964 года, в чувашской деревне Нижнеаверкино (Анатьял). Учился в Свердловском суворовском училище, танковом училище. В советское время нёс службу в Афганистане. Впоследствии стал командиром 27-й гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады, в 2016 году ему было присвоено звание генерал-майора. В последние годы работал заместителем начальника Главного управления контрольной надзорной деятельности Минобороны России.

Игорь Двуреков Антонов Ан-26

В командировку в Сирию Владимир Еремеев отправился в декабре 2017 года. По данным СМИ, перед отъездом он съездил на малую родину навестить мать, через некоторое время она умерла. Владимира Еремеева похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

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Напомним, трагедия произошла 6 марта на аэродроме Хмеймим. При заходе на посадку самолёт Ан-26 не долетел 500 метров до взлётно-посадочной полосы и столкнулся с землёй. В результате крушения погибли все военнослужащие, находившиеся на борту. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

«Выходка» артиста

В соседней Самарской области разразился скандал из-за «выходок» артиста с чувашскими корнями Михаила Ефремова. В социальных сетях отдельные пользователи, побывавшие на гастролях театра «Современник», сообщали, что спектакль «Не становись чужим» задержали из-за того, что артист опоздал, более того — якобы появился на сцене в состоянии алкогольного опьянения, путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

Цитата к/ф «Ирония судьбы. Продолжение». реж.Тимур Бекмамбетов. 2007. Россия Михаил Ефремов

Из официальных лиц на это эмоционально отреагировал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

«Спектакль коммерческий, к его организации минкульт отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле я был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдёт способ извиниться перед самарской публикой. Выбор репертуара на совести организаторов, мне пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением», — написал чиновник на своей странице в «Фейсбуке».

Директор театра «Современник» Игорь Попов заверил журналистов, что разберется в ситуации.

Напомним, Михаил Ефремов является праправнуком выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева, 170-летие со дня рождения которого отмечается в 2018 году. Кроме того, 2018 год в Чувашии объявлен Годом Ивана Яковлева.

Чувашские «сокровища» — в Грозном

Ещё одним регионом, с которым оказалась связана Чувашия, стала на неделе Чечня. Объединяющим звеном стали художники: 6 марта в Грозном открылась выставка народного художника России, члена президиума Российской академии художеств Ревеля Фёдорова и его сына, заслуженного художника Чувашии Александра Фёдорова «Тайники свои и сокровища». В качестве почётных гостей на вернисаже присутствовали депутаты парламента Чечни и министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев, который отметил, что подобные мероприятия вносят огромный вклад в развитие живописи и художественной культуры в целом. По словам депутата Мурата Тагиева, такие мероприятия стали доброй традицией на «Аллее Славы» им. А. А. Кадырова в Грозном.

В фонд мемориального комплекса передана картина Ревеля Федорова «Арабески Тукая» из цикла «Вехи истории, как живые раны России». Отмечается, что данную работу можно будет увидеть в постоянно действующей экспозиции.