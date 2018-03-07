Москва, 7 марта, 2018, 10:01 — ИА Регнум. На борту самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, находился генерал-майор и еще 26 офицеров, сообщает Минобороны РФ.

Игорь Двуреков — ИА REGNUM Антонов Ан-26

Гражданских лиц на борту самолета не было, были офицеры, военнослужащие контрактной службы и прапорщики. Фамилию погибшего генерал-майора в Минобороны не назвали.

По данным Telegram-канала проекта WarGonzo, в разбившемся Ан-26 находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев. Официально эта информация не подтверждалась.

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Военно-транспортный Ан-26 около 15:00 мск упал в сирийской провинции Латакия 6 марта. Он не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим.

На борту самолета находились 39 человек, 33 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет. Одной из причин крушения называется техническая неисправность борта, данных об огневом воздействии на самолет нет.

Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Крушение Ан-26 стало для российской армии крупнейшими единомоментными потерями с начала военной операции России в Сирии. Ан-26 — это основной тип транспортного воздушного судна в ВВС России.

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Также его часто используют при проведении поисково-спасательных операций. По предварительным данным, разбился борт 1980 года выпуска, его номер — RF-36 162. Постоянным местом базирования этого самолета был аэродром Левашово (в пригороде Санкт-Петербурга).