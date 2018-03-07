Москва, 7 марта, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Жертвами катастрофы самолёта Ан-26 в Сирии стали 27 офицеров, в их числе один носил звание генерал-майора. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Игорь Двуреков Антонов Ан-26

Всего в аварии погибли 39 человек, гражданских лиц среди которых не было. Кроме военнослужащих в офицерских званиях, на борту разбившегося воздушного судна находились 12 прапорщиков и контрактников российской армии.

«В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причиной авиакатастрофы, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность самолёта. Отмечается, что в ходе посадки борта на российскую военную базу Хмеймим погодные условия были удовлетворительными.

Напомним, Ан-26 — основной тип транспортного воздушного судна в ВВС России, он также часто используется при проведении поисково-спасательных операций.

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Крушение Ан-26, произошедшее 6 марта 2018 года, обернулось для российской армии крупнейшими единомоментными потерями с начала её участия в гражданской войне в Сирии — в катастрофе погибли 39 военнослужащих. По некоторым данным, разбился борт 1980 года выпуска под номером RF-36 162.

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