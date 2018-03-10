Москва, 10 марта, 2018, 13:55 — ИА Регнум. В ходе расследования причин крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС России в Сирии, все больше подтверждений находит версия о техническом характере аварии. Об этом сегодня, 10 марта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Igor Dvurekov Самолёт Ан-26

Сообщается, что на данный момент, по версии следствия, крушение самолета произошло из-за того, что один из закрылков самолета оторвался.

Уточняется, что при заходе на посадку на взлетно-посадочной полосе российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия, у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной.

Предполагается, что при выпуске закрылков, один из них по непонятной пока причине был вырван. После этого Ан-26 резко накренился в сторону и совершил «клевок» в землю с высоты всего несколько сот метров.

В такой ситуации даже опытный экипаж вряд ли мог выправить ситуацию.

Стоит отметить, что Министерство обороны Российской Федерации сразу после крушения Ан-26 заявило, что авария скорее всего произошла в связи с технической неисправностью самолета.

Однако в СМИ упорно циркулировали слухи о том, что Ан-26 мог быть сбит огнем террористов с земли. Более того, террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже заявила, что это её боевики сбили Ан-26 пулеметным огнем с земли.

Напомним, в данной авиакатастрофе погибли 39 человек — все военнослужащие Вооруженных сил России.