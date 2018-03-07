Минск, 7 марта, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об вечером 7 марта сообщает госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Траур

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолёта Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Сообщается, что Александр Лукашенко также выразил соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.

Как передавало ИА REGNUM, российский военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта на аэродроме Хмеймим. Самолёт столкнулся с землёй при заходе на посадку, не долетев около 500 метров до взлётно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находились 39 человек, все — военнослужащие Вооружённых сил России. В результате катастрофы никто из них не выжил.

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