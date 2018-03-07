Москва, 7 марта, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) усомнилась в достоверности информации о том, сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолёта Ан-26.

Игорь Двуреков Ан-26 ВКС России

В своём комментарии в Facebook организация обращает внимание, что ливанское издание Ad-Diyar, послужившее источником новости, не приводит ссылки на заявление боевиков.

«Нам не удалось обнаружить заявления о сбитии Ан-26 ни в англоязычном Twitter, ни в арабоязычном Telegram-канале «Джейш аль-Ислам», — отмечают в CIT.

При этом в организации подчёркивают, что «даже если бы группировка действительно заявила о том, что сбила российский Ан-26, это заявление также едва заслуживало бы доверия».

«Дело в том, что на данный момент «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, — указывается в комментарии. — Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сил».

Отмечается, что доказательством причастности к крушению российского самолета могла бы послужить публикация видео его падения, однако «до сих пор в сети публиковались исключительно фейки, например, видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области в 2017 году».

«Исходя из сказанного выше, на данный момент у нас нет оснований считать достоверным сообщение об ответственности «Джейш аль-Ислам» за гибель российского Ан-26», — заключают в CIT.

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Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что причисляющая себя к оппозиции сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолёта Ан-26 на аэродроме Хмеймим.

В распространённом заявлении утверждается, что боевики якобы сбили самолёт с российскими офицерами в ответ на действия России в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

Как передавало ИА REGNUM , самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта, не долетев около 500 метров до взлётно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим. На борту воздушного судна находились 39 человек, все — военнослужащие Вооружённых сил России. В результате катастрофы никто из них не выжил.

В Министерстве обороны России ранее назвали предварительной версией произошедшего техническую неисправность самолёта.