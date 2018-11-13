Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии
Правительство Белоруссии ужесточает цензуру
Положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного СМИ на предмет соответствия требованиям белорусского законодательства утверждено постановлением Совмина Белоруссии № 805 от 9 ноября «О распространении на территории Республики Беларусь продукции иностранного средства массовой...
13 ноября 2018
Европарламент вступился за преследуемых журналистов в Белоруссии
Китай должен положить конец массовым произвольным задержаниям меньшинств в регионе Синьцзян, Белоруссия должна прекратить преследование и задержания журналистов, а ОАЭ должны освободить всех узников совести — об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой сегодня, 4 октября на пленарной...
5 октября 2018
О тех, кто не боится быть честным и борется за правду: Радио REGNUM
О тех, кто не боится быть честным и борется за правду. О самом главном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 мск. Выпуск можно послушать на сайте regnum.podster.fm/663
20 сентября 2018
Экономика Евросоюза и России под угрозой: Радио REGNUM
Британии не нужна дешевая рабочая сила из ЕС; Евросоюзу предсказывают экономические проблемы; Российская экономика под угрозой; Белорусские авторы ИА REGNUM — дипломанты почётной премии; Стало известно, чем ещё дышат жители Красноярска. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск...
20 сентября 2018
Журналисты ИА REGNUM — дипломанты конкурса имени Олеся Бузины
17 сентября 2018 года в ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоялась церемония официального вручения дипломов лауреатам и дипломантам Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины за 2017−2018 гг., сообщил сайт buzina.org. В ходе пресс-конференции председатель жюри конкурса Валентина...
20 сентября 2018
В Верховном суде Белоруссии высказались по поводу дела авторов ИА REGNUM
После того как приговор в отношении белорусских авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца — вступил в законную силу, первый заместитель председателя Верховного суда Белоруссии Валерий Калинкович не получал жалоб от защиты. Об этом он заявил сегодня, 31 июля, журналистам...
31 июля 2018
«Белорусизация»: усиление цензуры и местечкового контента
Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) 28 июня одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», которым усиливается цензура в медиасфере и повышаются требования к СМИ. После подписания Александром Лукашенко...
29 июня 2018
Перспективы Союзного государства Белоруссии и России и «дело регнумовцев»
Белорусский суд не пожелал обратить внимание на многочисленные доказательства подтасовок в «деле регнумовцев», оно же «дело пророссийских публицистов». Почему это дело надолго станет диагнозом для политически ангажированной судебной системы Белоруссии, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко...
20 июня 2018
Спецдокладчик ООН представит доклад с упоминанием «дела регнумовцев»
В ходе запланированной на 25 июня в Женеве сессии Совета по правам человека ООН спецдокладчик организации по Белоруссии Миклош Харасти представит доклад об обстановке «подавления прав и свобод граждан». Об этом 15 июня сообщило белорусское информагентство БелаПАН со ссылкой на самого Харасти. «В...
15 июня 2018
Белоруссия: первые осужденные за Русский мир
По итогам состоявшегося 14 июня заседания Верховного суда Белоруссии вступил в силу приговор в отношении белорусских публицистов, выступавших за единение народов Союзного государства и критиковавших проявления русофобии. Критика властей и национал-радикалов в оппозиции госорганами Белоруссии...
15 июня 2018
Как разрушается союз России и Белоруссии: Радио REGNUM
Окончательный вердикт: приговор по «делу регнумовцев» остался в силе; Антироссийские подозрения: «Росатом» «тайно руководит» правительством Литвы; Вступил в силу: подписан указ о реорганизации администрации президента РФ; Попал под следствие: задержан министр сельского хозяйства Оренбуржья; Встреча...
14 июня 2018
Верховный суд Белоруссии вынес решение по делу авторов ИА REGNUM
Приговор по резонансному делу в отношении трёх авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца — пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на три года — остался без изменений. Такое решение сегодня, 14 июня, вынес Верховный суд Белоруссии. «14 июня 2018 года апелляционным...
14 июня 2018
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор по «делу регнумовцев»
В ходе состоявшегося 14 июня в Минске заседания Верховного суда Белоруссии апелляционные жалобы по резонансному «делу регнумовцев» оставлены без удовлетворения. Таким образом, сторонники единения Белоруссии и России признаны виновными в возбуждении вражды и розни между народами Белоруссии и России...
14 июня 2018
ЕС обвинили в отсутствии рычагов давления на Россию: Радио REGNUM
Отпраздновать по-своему: «делом регнумовцев» отметили День России в Белоруссии; Самопохвала и поиск врагов: президент Литвы выступила с ежегодным докладом; Нет рычагов давления на Россию: об итогах переговоров в Берлине по Донбассу; Договорились: Россия и Турция нашли решение по двум сирийским...
13 июня 2018
Власти Белоруссии отметили День России «делом регнумовцев»
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии 12 июня рассмотрела апелляционные жалобы на приговор по уголовному делу по обвинению в разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России со стороны белорусских граждан, выступавших с критикой русофобии и за укрепление интеграции в...
12 июня 2018
«Дело регнумовцев»: Верховный суд Белоруссии взял тайм-аут
В Минске 12 июня состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по резонансному уголовному делу трёх белорусских публицистов, сотрудничавших с ИА REGNUM и получивших по пять лет лишения свободы по обвинению в разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России. Коллегия по...
12 июня 2018
Верховный суд Белоруссии рассмотрит жалобы на приговор авторов ИА REGNUM
Стала известная дата рассмотрения в Верховном суде Белоруссии в аппеляционном порядке дела в отношении трёх белорусских публицистов, Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, которые сотрудничали с ИА REGNUM и некоторыми другими российскими изданиями. Как сообщили в суде, слушание...
12 апреля 2018
Партнёры Москвы закрыли глаза на атаки исламистов в Сирии: Радио REGNUM
Расколоть надвое: предчувствие гражданской войны в Молдавии; Оснований нет: «Репортёры без границ» осудили приговор белорусским авторам ИА REGNUM; Обменяться обвинениями: Украина намерена признать Польшу оккупантом; К диалогу не готовы: политику бесконечных санкций против России назвали абсурдной...
7 февраля 2018
«Репортеры без границ» осудили приговор Алимкину, Павловцу и Шиптенко
Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила с осуждением приговора в отношении белорусских авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Как заявил глава отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир, «такие приговоры были бы...
7 февраля 2018
Белоруссия нанесла удар по Русскому миру: Радио REGNUM
Белорусское оружие: авторам ИА REGNUM вынесен приговор; Американский толчок: Украина жаждет развалить российскую экономику; Казахстан озабочен: санкции США направлены только против России; Условия дружбы: о чём забыл Вашингтон; В ожидании: рубль зависит от второй части «кремлёвского доклада»
2 февраля 2018