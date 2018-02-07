Партнёры Москвы закрыли глаза на атаки исламистов в Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Расколоть надвое: предчувствие гражданской войны в Молдавии;
- Оснований нет: «Репортёры без границ» осудили приговор белорусским авторам ИА REGNUM;
- Обменяться обвинениями: Украина намерена признать Польшу оккупантом;
- К диалогу не готовы: политику бесконечных санкций против России назвали абсурдной;
- Звено цепи: МИД РФ требует дать должную оценку терактам в Сирии.