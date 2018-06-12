Минск, 12 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В Минске 12 июня состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по резонансному уголовному делу трёх белорусских публицистов, сотрудничавших с ИА REGNUM и получивших по пять лет лишения свободы по обвинению в разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России. Коллегия по уголовным делам заслушала обвиняемых и адвокатов, объявив перерыв в судебном заседании до 14 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шиптенко Юрий Павловец и Сергей Шиптенко (в первом ряду) в Верховном суде Республики Беларусь

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Заседание длилось почти весь день с перерывом на обед. Заседание было открытым, на нём присутствовало около 20 человек, включая представителей прессы. Предметом рассмотрения стали апелляционные жалобы на приговор Мингорсуда, поданные обвиняемыми — Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным, а также их защитниками. Алимкин и его адвокат на заседание не явились.

Коллегия заслушала ходатайства защиты и, заслушав отрицательное отношение к их удовлетворению прокурора, отклонила все заявленные ходатайства. Шиптенко и Павловец желали вызова в суд свидетелей и допроса экспертов. Отклонение заявленных ходатайств было расценено как нарушение права на защиту, однако судьи и прокурор остались при своём мнении.

Приговор по уголовному делу был вынесен 2 февраля Минским городским судом, на котором председательствовал Игорь Любовицкий: все трое фигурантов уголовного дела получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой вступления приговора на три года. Формально — пока они обжалуют приговор первой инстанции в Верховном суде — они не осуждены и находятся под подпиской о невыезде.

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Напомним, что Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин были арестованы в декабре 2016 года и провели в минском следственном изоляторе около 14 месяцев. На суде они не признали своей вины, обвинив Следственный комитет и Госкомитет судебных экспертиз Белоруссии в фабрикации уголовного дела, фальсификации доказательств и обвинительном уклоне уголовного процесса.

Мингорсуд вынес приговор по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии («экстремизм») 2 февраля 2018 года. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Обвинение по ч.1 ст. 233 УК РБ («незаконная предпринимательская деятельность») было снято гособвинителем. В тот же день все трое публицистов были освобождены из СИЗО «Володарка».