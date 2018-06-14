Минск, 14 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Приговор по резонансному делу в отношении трёх авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца — пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на три года — остался без изменений. Такое решение сегодня, 14 июня, вынес Верховный суд Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судья зачитывает приговор

«14 июня 2018 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 2 февраля 2018 года по уголовному делу по обвинению троих граждан Республики Беларусь в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии.

После оглашения решения приговор вступил в законную силу.

Ранее на сегодняшнем заседании прокурор Андрей Спасович попросил суд оставить приговор в силе и отклонить апелляцию публицистов. По словам государственного обвинителя, решение Минского городского суда, вынесенное ранее, подтверждается доказательствами, которые «не вызывают сомнений в достоверности и которым дана правовая оценка». Прокурор заявил, что отсутствие блокировки ресурсов, на которых были размещены материалы Шиптенко, Павловца и Алимкина, не является поводом для того, чтобы не привлекать обвиняемых к уголовной ответственности.

После того, как суд отклонил апелляцию, представитель защиты Мария Игнатенко сообщила, что в скором времени будет подана жалоба в порядке надзора на имя руководства Верховного суда.

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Дело трёх белорусских публицистов, выступавших за интеграцию Белоруссии с Россией и критиковавших сближение официального Минска с националистами, стало самым резонансным в последнее время. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин были задержаны ещё в декабре 2016 года. В ожидании суда они провели почти год. Им предъявили обвинения в «разжигании расовой, национальной и религиозной вражды» (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии), а Павловцу и Шиптенко вменяли еще и «незаконную предпринимательскую деятельность» (ч. 1 ст. 233 УК РБ). Под последним имелось в виду получение гонораров за написание текстов.

Суд над журналистами начался в декабре 2017 года. В ходе процесса выступило множество российских и белорусских экспертов, историков, которые не усмотрели в публикациях обвиняемых признаков экстремизма. Не усмотрел их и Роскомнадзор. Однако обвинение строилось по большей части на заключении республиканской экспертной комиссии, которая сочла тексты журналистов экстремистскими. Сами эксперты РЭК, выступавшие на суде, показали себя как идейные противники публицистов. А наблюдавшие за процессом выразили сомнения в компетентности РЭК. ИА REGNUM, в свою очередь, не раз отмечало, что обвинения против авторов сфальсифицированы, а сами публицисты, по сути, являются политическими заключенными.

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2 февраля 2018 года Минский городской суд вынес приговор, согласно которому Шиптенко, Павловец и Алимкин были признаны виновными в «разжигании расовой, национальной и религиозной вражды», обвинения по «экономической статье» были сняты. Суд постановил пять лет лишения свободы с отсрочкой наказания на три года. Публицистов освободили в здании суда. Позднее даже международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила приговор.

12 июня в Верховном суде Белоруссии началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу публицистов. Коллегия по уголовным делам заслушала сторону защиты и самих обвиняемых, после чего объявила перерыв до 14 июня.