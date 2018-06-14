Как разрушается союз России и Белоруссии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Окончательный вердикт: приговор по «делу регнумовцев» остался в силе;
- Антироссийские подозрения: «Росатом» «тайно руководит» правительством Литвы;
- Вступил в силу: подписан указ о реорганизации администрации президента РФ;
- Попал под следствие: задержан министр сельского хозяйства Оренбуржья;
- Встреча осторожных оптимистов: болельщики в ожидании первого матча ЧМ-2018.