Минск, 7 февраля, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила с осуждением приговора в отношении белорусских авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Как заявил глава отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир, «такие приговоры были бы уместны в отношении опасных преступников, чтобы удержать их от повторного совершения преступления, но не в отношении блогеров, которые были привлечены к ответственности за высказывание противоречивых взглядов».

«Если руководствоваться международными стандартами свободы слова, то для вынесения таких несоразмерных приговоров оснований нет. Мы призываем отменить обвинительные приговоры по апелляции», — подчеркнул представитель международной организации.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2018 года в Минском городском суде был вынесен обвинительный приговор белорусским публицистам, сотрудничавшим с рядом российских информационных ресурсов, в том числе и с ИА REGNUM. Несмотря на множество нарушений при проведении экспертизы, недостаточную квалификацию государственных экспертов, а также лишение подсудимых возможности полноценно доказать свою невиновность, в том числе в виде приглашения дополнительных экспертов со стороны защиты, обладающих более глубоким интеллектуальным и когнитивным багажом, чем «фоновые знания», Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были признаны судьей виновными по статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды»). Всех троих авторов приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

ИА REGNUM считает дело безосновательным и бездоказательным, а осужденных авторов — политическими заключенными. Позволяя вести уголовное преследование за высказывание объективной критики в отношении курса официального Минска на сближение с Западом в ущерб братским российско-белорусским отношениям, власти республики, кроме этого, сами потворствуют росту русофобии и агрессивного национализма в стране, тем самым сами разжигают межнациональную рознь.