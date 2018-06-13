ЕС обвинили в отсутствии рычагов давления на Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Отпраздновать по-своему: «делом регнумовцев» отметили День России в Белоруссии;
- Самопохвала и поиск врагов: президент Литвы выступила с ежегодным докладом;
- Нет рычагов давления на Россию: об итогах переговоров в Берлине по Донбассу;
- Договорились: Россия и Турция нашли решение по двум сирийским городам;
- Виновный найден: Трамп обвинил Обаму в том, что Крым вернулся в Россию.
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