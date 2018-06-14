Минск, 14 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося 14 июня в Минске заседания Верховного суда Белоруссии апелляционные жалобы по резонансному «делу регнумовцев» оставлены без удовлетворения. Таким образом, сторонники единения Белоруссии и России признаны виновными в возбуждении вражды и розни между народами Белоруссии и России, сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами ИА REGNUM

Заседание Верховного суда возобновилось после перерыва, объявленного 12 июня. Тогда выступили обвиняемые — Юрий Павловец и Сергей Шиптенко, а также их защитники — адвокаты Мария Игнатенко и Кристина Марчук. Они обстоятельно разъяснили доводы в пользу отмены приговора, вынесенного 2 февраля 2018 года Минским городским судом, согласно которому три белоруса получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой вступления приговора на три года в рамках части 3 статьи 130 УКРБ («Экстремизм» в составе группы лиц).

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Третий обвиняемый по делу — Дмитрий Алимкин, также не признал приговор Мингорсуда, но в Верховный суд не явился. Не присутствовал и его адвокат — Николай Хлебовец. Есть и четвёртый фигурант дела — Юрий Баранчик, выдачи которого добивались власти Белоруссии в 2017 году, но получили отказ, основанный на приговоре Дорогомиловского суда Москвы. Не исключено, что по нему уже вынесен заочный приговор.

Заседание 14 июня началось утром с речи прокурора: Андрей Саванович предложил оставить приговор без изменений. После этого был объявлен перерыв и ближе к обеду три члена Верховного суда РБ зачитали своё решение: оставить приговор в силе.

Формально принятое 14 июня решение можно обжаловать в следующей инстанции — у председателя Верховного суда. Фактически шансов на отмену приговора и пересмотр дела почти нет, ибо уголовное «дело регнумовцев» («дело пророссийских публицистов») изначально было политически мотивированным и, как отметил один из теперь уже осужденных — решение у него могло быть только политическим. Решение, судя по всему, осталось неизменным.

С 14 июня Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко считаются осужденными, ибо после решения Верховного суда ранее вынесенный Мингорсудом приговор вступил в силу.