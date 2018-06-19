Минск, 20 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Белорусский суд не пожелал обратить внимание на многочисленные доказательства подтасовок в «деле регнумовцев», оно же «дело пророссийских публицистов». Почему это дело надолго станет диагнозом для политически ангажированной судебной системы Белоруссии, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами ИА REGNUM

Грубые передергивания фактов, ложная и антинаучная экспертиза, даже специфический подбор свидетелей — все эти нарушения были допущены белорусским судом в рамках предыдущего разбирательства. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии, заседавшая 12 и 14 июня, не пожелала по достоинству оценить аргументы, представленные защитниками обвиняемых в пользу отмены приговора. Но даже доказательства фальсификации уголовного дела не смогли изменить точку зрения прокурора Андрея Савановича, назвавшего их «несущественными». А позиция белорусских ученых никак не смогла повлиять на искусственно приклеенное к текстам регнумовских авторов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко обвинение в «экстремизме».

Такое поведение Минска ставит вопрос о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией — или кто-то из числа власть имущих в Минске решил пожертвовать будущим белорусского союза с Россией ради националистической изоляции?

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