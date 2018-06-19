Перспективы Союзного государства Белоруссии и России и «дело регнумовцев»
Минск, 20 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Белорусский суд не пожелал обратить внимание на многочисленные доказательства подтасовок в «деле регнумовцев», оно же «дело пророссийских публицистов». Почему это дело надолго станет диагнозом для политически ангажированной судебной системы Белоруссии, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.
Грубые передергивания фактов, ложная и антинаучная экспертиза, даже специфический подбор свидетелей — все эти нарушения были допущены белорусским судом в рамках предыдущего разбирательства. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии, заседавшая 12 и 14 июня, не пожелала по достоинству оценить аргументы, представленные защитниками обвиняемых в пользу отмены приговора. Но даже доказательства фальсификации уголовного дела не смогли изменить точку зрения прокурора Андрея Савановича, назвавшего их «несущественными». А позиция белорусских ученых никак не смогла повлиять на искусственно приклеенное к текстам регнумовских авторов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко обвинение в «экстремизме».
Такое поведение Минска ставит вопрос о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией — или кто-то из числа власть имущих в Минске решил пожертвовать будущим белорусского союза с Россией ради националистической изоляции?
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