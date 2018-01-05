Школьник из Нового Уренгоя покаялся в Бундестаге
Юноша из Уренгоя, «невинные» агрессоры, немецкий дирижёр и вывихнутые мозги
Как и все нормальные люди в России, я глубоко переживаю историю с позорным выступлением в бундестаге ямальского юноши. Сегодня к сказанному на этот счёт авторами ИА REGNUM, пожалуй, мало что можно добавить. Но разговор на данную тему, когда отстоится первый праведный гнев, обязательно должен быть...
5 января 2018
Правда «Сталинградского плена»
Массы немецких и союзных им венгерских, румынских, австрийских и прочих военнопленных появились в СССР в 1943 году — после Сталинградской битвы и серии крупных окружений фашистских войск на советско-германском фронте в 1944-м. Образом советского плена для немцев стала судьба тех, кто был окружён...
5 января 2018
Самое важное в 2017-м: без светской хроники и макулатуры
Мы живем во время информационного и потребительского диктата поисковых машин в интернете. Именно они обрекают много работающее большинство и много отдыхающее меньшинство на предельно примитивный подбор новостей, качество и подлинный смысл которых непрофессионал быстро оценить не может. У него...
31 декабря 2017
«Реконструкторы» всех мастей — удобренная почва для «коль из бундестага»
Покаянно-примиренческая манера, продемонстрированная «Колей из бундестага», свойственна также вполне респектабельной части российских граждан. О самых громких примерах такого поведения пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов. Несколько лет назад на рождественской вечеринке неонацистов в Эстонии с...
30 декабря 2017
Ямальским чиновникам объявили взыскания после речи школьника в бундестаге
Четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя на Ямале получили дисциплинарные взыскания после проверки, связанной с вызвавшим широкий общественный резонанс выступлением школьников в немецком бундестаге. «Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя — прим. ИА REGNUM ) выговор объявлен...
27 декабря 2017
«Через очистительную саморефлексию»: новый почин коллаборантов Калининграда
В Калининградской области разгорелся скандал вокруг письма студента Александра Алпатова в электронную приемную президента РФ. Автор обращения предложил рассмотреть вопрос об установке в Калининграде «памятника мирному немецкому населению Восточной Пруссии, пострадавшему от противоправных действий...
26 декабря 2017
Россия создаёт базу в Сирии, США убивают людей в Донбассе: Радио REGNUM
Ответ последует: в Москве прокомментировали расширение «списка Магнитского»; Заслон врагу: соглашение о военной базе России в Тартусе ратифицировано; Равно убийству: что стоит за поставками американского оружия Киеву; Технический сбой: ЦИК «потерял» регионы на выборах президента России...
21 декабря 2017
Что сказал бы Генрих Белль «Колям с Уренгоя»?
Учащийся 10 класса гимназии Нового Уренгоя Николай Д. получил собрание сочинений германского писателя-антифашиста Генриха Бёлля, а также ряд книг по истории Великой Отечественной войны, которые ему выслало ИА REGNUM для изучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секретариате гимназии...
21 декабря 2017
Книги от ИА REGNUM стали для полиции Нового Уренгоя подозрительной посылкой
В адрес редакции ИА REGNUM пришёл официальный запрос из отдела МВД России по Новому Уренгою (УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу). Запрос связан с историей кающегося в бундестаге школьника Николая Д., которому ИА REGNUM отправило посылку — собрание сочинений германского писателя...
21 декабря 2017
Мать школьника из Нового Уренгоя: В школе его поддерживают, всё хорошо
Ямальский школьник Николай Д. действительно похудел после реакции на свое выступление в бундестаге, однако уже восстановился и чувствует себя хорошо. Об этом рассказала мать мальчика Оксана, передает 20 декабря RT. «Коля действительно похудел, но это было сразу после выступления. Сейчас он уже...
20 декабря 2017
«Начали издеваться над мальчиком»: школьник из Нового Уренгоя похудел
Ославивший город Новый Уренгой своим выступлением в бундестаге ученик гимназии Николай Д. похудел на семь килограммов от переживаний в связи с «травлей», сообщил журналистам Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО. «Начали издеваться над мальчиком, — сказал Кобылкин. — Он похудел на семь килограмм»...
20 декабря 2017
Губернатор Ямала назвал причины появления «Коли из Уренгоя»
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал причины, которые способствовали появлению такого явления, как кающийся в бундестаге «Коля из Уренгоя». Среди ответственных за поступки детей он назвал власть, родителей и педагогов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, вечером 19 декабря Кобылкин...
19 декабря 2017
Прививка для «Коль из Уренгоя»: в Новгороде повторили «советский Нюрнберг»
«Даже погода была такая же» Постановка «Да судимы будете», премьера которой состоялась 16 декабря в Новгородском кремле, в здании областной филармонии — не спектакль. Происходящее в этих же самых стенах ровно 70 лет спустя организаторы назвали сценической реконструкцией, ведь домыслов — не более...
18 декабря 2017
Наших детей готовят таскать камни. Как в концлагерях
Российской молодёжи надо системно открывать глаза на мрачные перспективы, которые готовит ей Запад. Такое мнение на заседании Академии геополитических проблем в Калининграде высказал калининградский поэт, член Союза писателей России Александр Красов, комментируя историю с «Колей из Уренгоя»...
15 декабря 2017
Новая шутка с Ямала: «А на груди её сияла медаль за город Бундестаг»
В социальных сетях появился скриншот запроса лидера ямальских коммунистов, депутата Заксобрания ЯНАО Елены Кукушкиной в департамент образования Нового Уренгоя, где она просит сообщить, кем принималось решение о направлении ученика местной гимназии Николая Д. в «город Бундестаг» и кем одобрен был...
13 декабря 2017
Ввяжется ли Россия в мировую войну и выживет ли Евросоюз: Радио REGNUM
Швейцария считает: мировая война разразится без России; Шанс на спасение: дадут ли Соединённые Штаты Европы вторую жизнь ЕС; Заглянуть внутрь страны: какие рычаги использует внешний враг России; Вот где собака зарыта: известен заказчик выступления школьника в бундестаге; Кто первый: блокировка...
12 декабря 2017
«Изготовлено в Германии»: кто заказал выступление «Коли из Уренгоя»
Материалы для выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге готовила немецкая сторона. Лидеру ямальских коммунистов, депутату Заксобрания ЯНАО Елене Кукушкиной пришли официальные ответы на запросы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ. Результаты...
12 декабря 2017
Антирусская матрёшка покаяний, или Добро пожаловать в перестройку-2
В постоянно звучащих предложениях группового народного покаяния за какой-либо исторический грех удивительнее всего то, что религиозный термин «покаяние» полюбили использовать те же самые люди, которые «кушать нэ могут», не плюнув хотя бы раз в день в сторону Русской православной церкви. Эти люди...
8 декабря 2017
Современное историописание: на войне как на войне
Позволю себе начать со школьной банальности. История строится из фактов, как здание из кирпичей. Из этого строительного материала можно создавать разные сооружения. По архитектуре, по предназначению, по размерам, по красоте. В историографии такие сооружения именуются теориями, концепциями, идеями...
2 декабря 2017
Примирение ослеплённых, или Как привести Россию к капитуляции перед Западом
В фильме «Иди и смотри» режиссёра Элема Климова, вышедшего на экраны в 1985 году, есть фрагмент в финале, где партизаны допрашивают взятых в плен карателей — бандеровцев и немецких офицеров. Думается, в этом фрагменте и упакована, как игла с Кощеевой смертью в яйце, разгадка тех странных «шатаний»...
29 ноября 2017