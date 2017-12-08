В постоянно звучащих предложениях группового народного покаяния за какой-либо исторический грех удивительнее всего то, что религиозный термин «покаяние» полюбили использовать те же самые люди, которые «кушать нэ могут», не плюнув хотя бы раз в день в сторону Русской православной церкви.

Сальвадор Дали. Угрызение совести. 1931

Эти люди очень сильно переживали за милых девочек Pussy Riot, оравших непотребства в храме Христа Спасителя в Москве. Эти же самые граждане скорбели взахлеб по поводу нападения на еще более отвратительных клоунов из редакции Charlie Hebdo, сделавших себе имя на оскорблении верующих различных конфессий. Они же призывали народ каяться за якобы имевшее место в Донбассе нападение России на Украину.

Такая необычная любовь к покаянию выглядит как минимум любопытно. Разумеется, преклонять колена и посыпать голову пеплом всегда должны не призывающие к этому, а большинство, умно и толково направляемое элитой творческой интеллигенции из одной точки коленопреклонения и пеплопосыпания в другую.

Отчего же так? Почему терминология, адресующая к нематериальным понятиям, в том числе и таким, как святость, странным образом объединила защитницу Николая II депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую с либерально-антисоветской бандой, условно маркируемой личностью, скажем, Николая Сванидзе? И почему рядом с шабашем покаяний всегда маячат уши каких-то представителей власти, то встающих на защиту мальчика Коли в бундестаге, то вешающих доску Маннергейму, то просящих от лица страны прощения перед Международным олимпийским комитетом за недоказанные проступки?

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Все чаяния трехголового субъекта (собирательного образа Натальи Поклонской, коллективного Сванидзе и представителей либерального крыла власти) направлены в точку, определяемую как «всенародное покаяние». Одни, что называется, призывают, другие — покрывают.

И тут ведь неважно, покаяние за что именно. Важно то состояние, в котором, по мнению субъекта, должно находиться большинство. Так что же это за чудной трехголовый зверек о собачьих головах на мощном тулове? И почему этот зверёк начинает в последнее время походить повадками на Цербера?

Для чего вообще нужно всенародное раскаяние? Возьмем знаковую по своей откровенности статью титана отечественной либеральной журналистики, «мэтра» и лауреата всех возможных титулов и наград в этой сфере Владимира Познера.

В материале, который был опубликован на сайте журналиста в ноябре 2017 года, выложена его статья-рассуждение по поводу проекта #СталинДалПриказ. Познер не поддерживает проект напрямую, однако весь ход его суждений на 100% совпадает с основной мыслью данного начинания, а именно:

«20.000.000 человек прошли через ГУЛАГ. В годы сталинского режима не менее 1.000.000 человек были расстреляны по политическим мотивам: по ложным обвинениям, доносам или за несущественные проступки, под которые были подведены надуманные политические основания», — говорится на сайте очередного квазиисторического продукта жизнедеятельности наших мыслителей из железно-либеральной когорты.

К самому проекту мы вернемся отдельно, а пока продолжим разбираться со статьей Познера. Генеральный лейтмотив ее, если отбросить псевдоисторическую чушь по поводу того, что ГУЛАГ — это то же самое, что и Освенцим, заключается в неизбывном желании Познера навязать народу чувство вины за сталинский период истории СССР, за (разумеется!) репрессии и ГУЛАГ.

«Вина за это за все лежит не только на Сталине и не только на Политбюро, и не только на партии, но эта вина лежит на народе. Потому что народ поддерживал это. Народ кричал: «Собакам собачья смерть!» и все такое прочее. Точно так же, как немецкий народ виноват в Гитлере, а не только Гитлер», — берет быка за рога Познер.

Augustas Didžgalvis Владимир Познер

Разделавшись с советским народом (агрессивным быдлом, по мнению мэтра), Познер не останавливается на достигнутом. Он развивает успех, заявляя, что вину за злодеяния Сталина должен испытывать — кто? Правильно. Современный российский народ. Сегодняшние граждане России. Как принято говорить у сегодняшней молодежи: «Л — логика»:

«Надо, чтобы люди понимали это, и вообще нужно, чтобы чувство вины было у людей. Должно быть чувство вины. К сожалению, у нас не было Нюрнбергского процесса», — ставит жирную точку Познер.

Не очень понятно, должно ли быть чувство вины у самого Познера, явным образом входившего в свое время в обойму яростных советских пропагандистов.

«Я человек, проработавший двадцать пять лет во внешнеполитической пропаганде в советское время…» — это его слова из другой статьи.

А теперь попробуйте сравнить требования либеральной интеллигенции к народу о покаянии за сталинские преступления с требованиями той же Поклонской и многих прочих искупить грех убийства царя, то есть гражданина Николая Романова. Вам не кажется, что это очень схожие требования?

«Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем», — пишет Наталья Поклонская под фотографией Николая Романова с супругой.

Это «мы» кому адресовано? Вряд ли «Мы, Божьей милостию, Наталья Поклонская». Это высказывание — обвинение народа в предательстве царя. И требование опять же покаяния.

Давайте систематизируем перечень требований, обращенных разными активными меньшинствами к народу. Большинство должно испытывать чувство вины…

за то, что поддерживают путинскую небезгрешную стабилизацию страны, вывод ее из того пике, в которое ее ввели разномастные властные Познеры и Сванидзе;

за советский период, когда опять же «страдали» Познеры всех мастей, а «подлый народ» этому страданию не препятствовал;

отдельно — за «безвинных и не желавших воевать» солдат вермахта;

за убиенного царя, попавшего под раздачу, когда восставший «хам» снес гнилую элиту Российской империи;

за Ивана Грозного и его опричнину;

за принятие православия тоже обязательно придется покаяться. Так как были варианты иные, а избран был именно этот, во многом определивший исторический путь русского народа;

за якобы жесточайшее объединение народа из народностей и племен.

Интересно, а что останется от самоуважения русского человека, если на него вывалить необходимость последовательного покаяния за все на свете и взваливания себе на плечи такого количества исторической вины?

Ведь эти действия натурально загонят общество в состояние эдакой социальной эгодистонии — состояния, когда каждый отдельный индивидуум мучительно переживает свою неисправимо уродливую природу, свою абсолютную вину перед остальным человечеством.

Следует отметить, что из такого состояния не существует выхода, так как взвалить общую вину на себя можно, а вот покаяться можно лишь индивидуально, за свои личные грехи. Как отдельный член общества должен каяться за преступления сталинского времени? Уже не говоря о времени Иоанна IV Грозного? Ну вот чисто технически — как? Никак. Нет такого способа. Значит, вина должна быть неизбывна.

В связи с вышесказанным можно привести цитату из выступления доктора богословия, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, которой он ответил на слова о необходимости всенародного покаяния за цареубийство Николая Романова:

«Все говорят о расстреле Николая Второго, и никто не говорит об убийстве Александра Второго. <…> Великий князь Сергей Александрович… его взорвал Каляев — никто ничего не говорит. Павел Первый, от которого требовали отречься от престола — не отрекусь! — зарезали. Никто не говорит. Петра Третьего задушили, помазанника — никто [ничего не говорит]. <…> Его (Николая II — ИА REGNUM ) расстреляли так же, как расстреляли и миллионы других людей. А о них — ничего. Почему мы должны каяться? Мой прадед украл курицу, а я теперь за него должен каяться? Я виновен? Это с каких пор? Это в какой религии такое есть? В христианстве этого нет. Мы должны каяться, начиная с Адама? А за Каина почему не каемся? Что за глупости такие? Каждый из нас должен каяться за свой грех, за свои личные грехи».

Даже христианское богословие очень осторожно подходит к таким вопросам. Это дополнительно доказывает тот факт, что группы, ведущие речь об эдаком групповом всенародном покаянии, хотят не покаяния, а именно взваливания на плечи народа абсолютной исторической вины. После которого народ, конечно, перестанет существовать как целое — как можно жить в такой абсолютной мерзости русского мира?

Ну, а финальным мощным аккордом, видимо, должно стать покаяние русского народа, развалившегося на племена вятичей, русичей и древличей, за то, что разрозненное не смогло объединиться в целое.

Итак.

Целью игры во всенародные покаяния является гарантированное уничтожение страны и народа. В конце XX века, встав на колени и поверив лжи о абсолютной мерзости советского строя, страну уже разрушили. Нужно использовать сработавшую методу перестройки-1 еще раз? А чтобы разрушить на этот раз дотла, в пыль, нужно создать эдакую матрешку неизбывных грехов? Заметьте, та же протокандидат в президенты страны Ксюша Собчак открыто заявляет, что ее цель — перестройка-2.

А мы ведь еще не забыли откровений перестройщика Александра Яковлева, ближайшего сподвижника и советника первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева:

«После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. <…> Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще».

Яковлев, Горбачёв и Джордж Буш. Встреча на Мальте в 1989 году

«Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма», — говорил Яковлев.

А сегодня на наших глазах пытаются разрушить современную Россию, прикрываясь интересами совершенствования демократии.

Что же до народных грехов и ответственности за оные… Ситуация с перечнем исторических прегрешений народа сродни той, что разворачивалась на страницах книги незабвенного Александра Дюма о похождениях некоего молодого гасконца. Только что попавший в Париж юноша был вынужден скрестить шпаги с самыми искушенными дуэлянтами: Атосом, Портосом и Арамисом. В силу природной учтивости, молодой гасконец вынужден заранее приносить извинения второму и третьему — в том смысле, что сатисфакции он им, скорее всего, дать не сможет, так как его могут убить в первом же поединке.

Так и с покаяниями русских. У жертв якобы кровавого Иоанна Васильевича Грозного шансов дождаться покаяния от русского народа крайне мало — так как шансов на народное самоубийство на предыдущих стадиях — с избытком.

Попадутся ли граждане России второй раз на тот же самый крючок покаяния, что был использован для разрушения Советского Союза, — это и есть основной вопрос сегодняшнего времени.