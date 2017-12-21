Москва, 21 декабря, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В адрес редакции ИА REGNUM пришёл официальный запрос из отдела МВД России по Новому Уренгою (УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу). Запрос связан с историей кающегося в бундестаге школьника Николая Д., которому ИА REGNUM отправило посылку — собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля и ряд книг по истории Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

Врио заместителя начальника полиции ОМВД России по г. Новому Уренгою М. С. Бекенов сообщает, что «МБОУ «Гимназия» получила «посылку подозрительного содержания», а «при вскрытии посылки была обнаружена художественная литература», и просит «главного редактора ИА REGNUM Модест А.К.» (так и написано! в официальном письме! — главный редактор ИА REGNUM Модест Алексеевич Колеров, прим. редакции) ответить, направлялась ли посылка с художественной литературой в адрес гимназии, и с какой целью на имя Николая Д.

ИА REGNUM приводит выдержку из официального запроса (орфография и пунктуация сохранены, фамилия сокращена ИА REGNUM с целью соблюдения закона о персональных данных):

«В ОМВД России по г. Новому Уренгою, проводится проверка по рапорту начальника смены Д/Ч ОМВД России по г. Новому Уренгою майора полиции Песковой С.В. о том что 24.11.2017 г. дежурную часть ОМВД России по г. Новому Уренгою поступило сообщение о том, что в МБОУ «Гимназия» расположенного по адресу: г. Новый Уренгой мкр. Юбилейный д. 6/1 курьер принес посылку подозрительного содержание. При вскрытии посылки была обнаружена художественная литература.

В связи с вышеизложенным и на основании Федерального Закона «О полиции» ФЗ № 3 от 07.02.2011 г. Прошу Вас, предоставить в наш адрес информацию: — Направляло ли Ваше информационное агентство, посылку с художественной литературой в МБОУ «Гимназия» расположенная по адресу: г. Новый Уренгой мкр. Юбилейный, если «да», то с какой целью данная посылка направлялась на имя Д. Николая?».

Запрос, напомним, подписан врио заместителя начальника полиции ОМВД России по г. Новому Уренгою М. С. Бекеновым, исполнитель — М. Х. Еслемесова.

Из официального запроса полиции становится ясно, что теперь не только для уренгойской школы, но и для уренгойской полиции книги — это «подозрительный» предмет, и что посылая «кающемуся школьнику» КНИГИ С ПРАВДОЙ О ВОЙНЕ, ты должен объяснить полиции — зачем ты это сделал? То есть впору и самой полиции послать книги с правдой о войне… Это, что называется, по существу.

Что до формы. В официальном запросе органа власти! — правоохранительного органа! — не просто грамматические ошибки, но и фактологические! Это позволяет ИА REGNUM усомниться не только в компетентности отдельных сотрудников отдела МВД России по Новому Уренгою, а поставить под сомнение безопасность жителей всего Нового Уренгоя в принципе.

В этой связи ИА REGNUM направляет официальный запрос в адрес министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева.

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Напомним, 21 ноября 2017 года редакция ИА REGNUM отправила в качестве подарков собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля и ряд книг по истории Великой Отечественной войны школьнику из Нового Уренгоя Николаю Д. и руководству департамента образования администрации Нового Уренгоя. Выбор автора объясняется тем, что сам Генрих Бёлль был в рядах германского вермахта, а после войны стал одним из первых немецких писателей, поднявших проблему вины за развязанную мировую войну не только правителей, но и всего германского народа.

Также добавим, что накануне, 20 ноября, редакция агентства открыто заявила о своём решении направить важную посылку школьнику для внимательного изучения им истории. Она была отправлена через официальную почтовую экспедиционную компанию Мajor.

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