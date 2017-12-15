Калининград, 15 декабря, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Российской молодёжи надо системно открывать глаза на мрачные перспективы, которые готовит ей Запад. Такое мнение на заседании Академии геополитических проблем в Калининграде высказал калининградский поэт, член Союза писателей России Александр Красов, комментируя историю с «Колей из Уренгоя», передает корреспондент ИА REGNUM.

В немецком концлагере

«Великую Отечественную войну мы стали выигрывать во многом благодаря тому, что советским людям начали открывать глаза на горькую правду. Ведь до 22 июня 1941 года никто из наших отцов и матерей не представлял, что в Германии могут жить звери, нелюди», — сказал Красов.

По словам поэта, исторически сложилось, что молодые люди хотят жить будущим.

«Их влечёт будущее. И я часто слышу от калининградских студентов, даже очень продвинутых, что если тут границу подвинуть, тут подвинуть, и что — «мы что ли хуже жить будем?» — передает слова студентов Красов.

«Надо разбудить нашу главную надёжу и опору — молодёжь, пока не поздно. Недавно я слушал выступление атлантистов, и политолог Коэн, так ухмыльнувшись, сказал: «Подождем еще лет 25, а потом посмотрим, какая будет Россия». Понимаете, могильщик России вырастает внутри. Наша молодёжь верит, что, обнявшись с западной цивилизацией, мы завизжим от счастья и изобилия. Нет, они-то всё и похоронят. Вот на что нужно открывать глаза. Только в раковой палате говорят — «всё отлично, всё будет хорошо». А если человек пришел просто с синяком, то от него не скрывают — болеть будет еще недели три», — продолжил поэт.

По словам Александра Красова, на примере поляков и украинцев уже сегодня видно намерения Запада.

«Западу от русских нужна только физическая отработка. Это уже сейчас видно на пример украинцев и поляков, обслуживающих европейцев. Но наших детей готовят таскать камни, как в концлагерях. Если Россия проиграет, то неизбежно будут репарации, которые следующее поколение будет отрабатывать. Не «Мерседесы» подарят, а заставят отрабатывать за дедов», — сказал член Союза писателей России.

Калининградский литератор считает не случайным, что в России удар был нанесен по образованию.

«Подвижники везде есть, например, они спасли нашу оборонку. Но подвижников отрезают от молодёжи, от образовательного процесса. Всё меньше и меньше возможности объяснить молодым, что никто с вами не поделится богатствами — ни Англия, ни Германия. Нахлебники никому не нужны. Нужны рабочая сила и мозги», — подытожил поэт.