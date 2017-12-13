Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 13 декабря, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В социальных сетях появился скриншот запроса лидера ямальских коммунистов, депутата Заксобрания ЯНАО Елены Кукушкиной в департамент образования Нового Уренгоя, где она просит сообщить, кем принималось решение о направлении ученика местной гимназии Николая Д. в «город Бундестаг» и кем одобрен был его доклад. Блогеры и журналисты тут же ухватились за ошибку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бундестаг. Германия

Елена Кукушкина с юмором отнеслась к громкому обсуждению «города Бундестага» в сети, пояснив, что на момент составления запроса находилась в Новом Уренгое.

Сам запрос с «городом Бундестагом», по словам Елены Кукушкиной, составила ее помощница. Ошибка была замечена, когда запрос попал в документооборот, исправлена, и новый был отправлен вслед.

«Тоже мне, большая политика. Смысл ведь ясен», — попыталась оправдать помощницу ямальский парламентарий.

«Баг в том, что подобные запросы (хоть депутатские, хоть адвокатские) готовят рядовые секретари или практиканты, так называемое поколение ЕГЭ. Виновники торжества не глядя подмахивают, а потом начинают люто фэйспалмить, когда понимают, под чем они подписались. В особо запущенных случаях бывают заготовлены заранее подписанные пустые бланки, в которые по мере необходимости впечатывается содержимое», — поясняет один из пользователей сети.

«Вот вы, коллеги, зря смеётесь. Партия КПРФ в ЗакСо ЯНАО наверняка всё очень тонко рассчитала — теперь же вся страна узнает не только про мальчика из Нового Уренгоя, но и про деятельность коммунистической партии на Ямале. Новый мем рождается!», — полагает другой.

«А на груди ее сияла медаль за город Бундестаг», — смеются иные.

Впрочем, скриншот «неправильного» запроса каким-то образом сперва появился на странице в «Живом журнале» уральского блогера Сергея Колясникова. А на сайте КПРФ можно увидеть скриншот приказа департамента образования города Нового Уренгоя о «репрессиях» в отношении директора школы и двух завучей по воспитательной работе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор получила выговор, одна из завучей — дисциплинарное наказание, в адрес второй заявлено рассмотрение вопроса о ее служебном соответствии.

«Судя по документам, все отделались легким испугом, директору влепили «выговор» по формальным причинам, а вот не повезло непосредственно учителю немецкого языка — у нее «несоответствие». Выясняется также, что она нарушила процедуру согласования, которая требуется при международной поездке. И не посоветовалась с коллективом гимназии при подготовке. Собственно, ее назначили козлом отпущения, чтобы отвести последствия общественного негодования от вышестоящих чиновников. Самое главное, что подтвердилась и версия о том, что школьники не сами писали свои тексты, а информация была предоставлена немецкой стороной!» — комментирует представленную документацию уральский блогер Сергей Колясников.

Напомним, 11 декабря пресс-служба КПРФ ЯНАО опубликовала скриншоты ответов на официальный запрос лидера ямальских коммунистов, депутата Заксобрания ЯНАО Елены Кукушкиной, которая не менее других граждан России была возмущена формулировками выступления ямальского гимназиста Николая Д. в бундестаге (Германия, город Берлин) 19 ноября 2017 года.

Николай Д. рассказал в немецком парламенте о том, как его впечатлила судьба гитлеровского ефрейтора Георга Йоханна Рау, попавшего в плен «в так называемом Сталинградском котле». Школьник из Нового Уренгоя назвал фашистских захватчиков людьми, которые «хотели жить мирно и не желали воевать», а также «испытывали невероятные трудности» во время Великой Отечественной войны.

Отметим, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин прокомментировал прессе, откуда взялся гимназист из Нового Уренгоя Николай Д. в бундестаге, и каким образом готовилась речь, возмутившая россиян.

«Он выразил свои мысли, — заявил Дмитрий Кобылкин о выступлении Николая Д. — Парню совсем немного лет. И я считаю, что у нас замечательная молодёжь. Я, кстати, с ним лично знаком. Я знаю его воспитание, знаю, чему его учили»

Также глава ЯНАО заметил, что выезд ямальских детей за рубеж никогда не происходит просто так.

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«Это всегда идет под присмотром, в том числе и наших консульств, посольств. И поэтому то, что там произошло, сократили речь, как вы знаете, с 7 до 2 минут. Что от этой речи осталось, как он смог изъяснить ее… Вопросов очень много, мы разберёмся», — заявил 22 ноября Дмитрий Кобылкин.