Россия создаёт базу в Сирии, США убивают людей в Донбассе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Ответ последует: в Москве прокомментировали расширение «списка Магнитского»;
- Заслон врагу: соглашение о военной базе России в Тартусе ратифицировано;
- Равно убийству: что стоит за поставками американского оружия Киеву;
- Технический сбой: ЦИК «потерял» регионы на выборах президента России;
- Подозрительная посылка: книги от ИА REGNUM пока не дошли до Коли из Уренгоя.