Салехард, 20 декабря, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Ославивший город Новый Уренгой своим выступлением в бундестаге ученик гимназии Николай Д. похудел на семь килограммов от переживаний в связи с «травлей», сообщил журналистам Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчиш-плохиш

«Начали издеваться над мальчиком, — сказал Кобылкин. — Он похудел на семь килограмм».

Напомним, с момента пресловутого выступления старшеклассника в немецком парламенте прошел месяц. Тема появления такого феномена, как «Коля из Уренгоя», продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых.

Выступая перед немецкими депутатами, подросток назвал нацистов людьми, которые «хотели жить мирно и не желали воевать», а также переживали огромные «трудности во время войны».

Читайте также: «Кающийся» мальчик из Уренгоя объявил «невинный» сбор денег в свою пользу

А также: Песков не видит «злого умысла» в выступлении школьника в бундестаге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кобылкин заявил, что случившееся стало итогом несовершенства образовательной программы и слабого внимания педагогов к преподаванию истории Великой Отечественной войны.

Так, Кобылкин обратил внимание на то, что в школьных учебниках истории Великой Отечественной войне посвящено всего несколько страниц.