Учащийся 10 класса гимназии Нового Уренгоя Николай Д. получил собрание сочинений германского писателя-антифашиста Генриха Бёлля, а также ряд книг по истории Великой Отечественной войны, которые ему выслало ИА REGNUM для изучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секретариате гимназии учебного учреждения.

Разрушенный фашистами Сталинград

«Да, мы получили книги от вашего информационного агентства. Передали их Николаю Д. Спасибо за полезный подарок», — вежливо ответили в гимназии.

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Словно по факту получения книг руководство учебного учреждения и не вызвало полицию и саперов. Словно от ИА REGNUM не требовали объяснительной. Здесь должен стоять смайлик, сокращённо обозначающий в интернете улыбку или иронию.

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Напомним, 19 ноября 2017 года по приглашению «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями» гимназисты из Нового Уренгоя выступили в бундестаге Германии. Повод для шоу с участием российских школьников был для немецкой стороны знаковый — ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года, началась наступательная фаза Сталинградской битвы, ознаменовавшая окончательный перелом в Великой Отечественной войне советского народа против нацистских захватчиков Третьего рейха. В Германии этот день нарекли Днем скорби. Целую делегацию гимназистов отправили публично скорбеть о солдатах гитлеровской армии в германский парламент. И уренгойский школьник Николай Д. не подвел: отскорбел так, что вся Россия содрогнулась.

Николай Д. рассказал о судьбе нацисткого ефрейтора Георга, что «был одним из 250 000 немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле».

«История Георга тронула меня и подтолкнула на посещение захоронений солдат Вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты», — заявил уренгойский школьник.

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Пленные немцы

Дело даже не в том, что ямальский гимназист оперировал в своем выступлении неверными цифрами, явно приумножающими численность пленных и погибших с германской стороны. Он огорчился за фашисткого захватчика, одного из тех, кто сровнял Сталинград с землей. А как же «Дом Павлова», где 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов от таких вот Георгов, попавших потом в «так называемый Сталинградский котел»? А как же дети, женщины, старики, сожженные заживо «людьми, которые хотели жить мирно и не желали воевать», в советских деревнях и селах? И зачем приходить убивать народ соседней страны, чтобы потом «испытывать невероятные трудности»? Почему у российского школьника Коли из Нового Уренгоя во время прочтения текста, который, как выясняется, был написан с участием немецкой стороны, ничего внутри не дрогнуло? Почему 16-летний отрок не сказал дядям в бундестаге, что читать чужой текст он не будет, потому что это публичное предательство памяти героических подвигов предков?

Кстати, собрание сочинений писателя-антифашиста Генриха Бёлля и исторические книги отправлены ИА REGNUM также и руководству департамента образования администрации города Новый Уренгой, чтобы чиновники более вдумчиво подходили к вопросам воспитания подрастающего поколения ямальцев на примерах героизма советского народа в Великой Отечественной войне и обличения фашистских захватчиков. А не отмахивались «планами работы по патриотическому воспитанию». Ведь именно формальный подход к вопросам исторической памяти, замена ее на «культурную», порождает гимназистов, отличников и победителей Олимпиад, которые бездумно читают по бумажке то, что им всучивают заморские взрослые дяди.

Неудивительно, что прочитанное в бундестаге послание немецкому народу от уренгойского школьника всколыхнуло всю Российскую Федерацию. И в одночасье ямальский школьник из конкретного подростка превратился в нарицательное «Коля с Уренгоя» — такой же собирательный образ, архетип, как «Иван, родства не помнящий». Символ бездумного поколения ЕГЭ, символ хватающего по верхушкам модного «патриота», живущего «на позитиве» и «на стиле». Причем не меньшее отторжение общества, вставшего в гражданскую оборону, вызвало, что «Коля с Уренгоя» в глазах правительственной верхушки страны вмиг превратился в мальчика, ребенка, которого почем зря травит народ. Тем самым отделив себя от мнения большинства, подчеркнув свою исключительность и праведность.

Учителя гимназии Нового Уренгоя напомнили несознательным гражданам страны, что проект немецких и российских школьников «Примирение над могилами — работа во имя мира» поддержал сам президент России Владимир Путин. И Николай Д. в финале своего выступления говорит исключительно о мире.

«Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн», — вот дословный финал выступления уренгойского школьника.

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«Коля с Уренгоя» цитирует создателя Второго рейха, который «железом и кровью» объединял Германию. И который справедливо заметил: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя». Конечно же, речь шла о Российской империи.

И что, как не ложные ценности, эти россказни о «невинно погибших людях, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать», когда гитлеровцы, солдаты Третьего рейха устраивали концентрационные лагеря смерти, где погибли от голода сотни тысяч людей — по разным оценкам, более миллиона. А как спрягаются вопли о «Коле с Уренгоя», иначе не скажешь, «он же ребенок», «мальчик», «затравили» с концлагерями Третьего рейха в Белоруссии, где выкачивалась кровь из детей для раненых гитлеровцев?

«Выступление нашего российского школьника в бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о выступлении новоуренгойского школьника.

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Словом, переволновался ребенок, перегрели его в Германии под лучами телевизионных софитов, и вообще, кто как обзывается, тот сам так и называется. Аналогичный лепет про «гонения» понесся из уст уполномоченного по правам детей при президенте России Анны Кузнецовой.

Но самым фееричным среди провластных защитников «Коли с Уренгоя» оказался губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Приводим его мнение этой недели, высказанное 19 декабря 2017 года. В полной редакции.

«У нас очень патриотичные дети. Мы видим, как наши дети занимаются патриотическим воспитанием. То, что касается бундестага, я это воспринял, как отец. Я знал этого мальчика. На нескольких площадках мы встречались. Визуально я видел его высказывания, может, не связанные с историей, может, глубоко не знал его лично. Но когда это произошло, еще до того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал свое мнение, мнение Кремля, я, конечно, кинулся защищать нашего мальчика как любой, наверное, отец, как губернатор любой территории. Что бы ни произошло с нашими детьми — это наши дети. Если они виноваты, значит, виноваты мы, власть, значит, виноваты педагоги, родители. Нельзя стопроцентно вину, пятно бросать на детей. По мере погружения в эту проблему я понял, что не очень корректно, не хочется думать, что специально немецкие коллеги что-то сделали, не хочется верить — эти проекты существуют очень давно у них, почти по десять лет. И мне хотелось бы, чтобы они продолжались. Но, видимо, кто-то на этом сыграл. Потому что слишком много совпадений. Но я думаю, что мы будем разбираться в этом вопросе.

Меня другое насторожило — температура нашего общества, как это сдетонировало. Мы даже не пытались оправдание какое-либо найти, сострадание — вот эти наши истинно христианские ценности, которые существуют в нашем народе, у некоторых ушли на задний план. Вот нацист, давайте издеваться над ним. Мальчик похудел на семь килограмм. Чтобы вы понимали, ограничить его как-то от этого информационного потока невозможно. Он даже не понял, по большому счету, насколько он кого-то задел, какие-то чувства. Я посетил эту семью. Замечательная семья. Очень хорошие два брата. Мама такая заботливая, переживающая, которая отдает всю свою любовь, энергию. Мы что, хотим закидать камнями наших детей в таких ситуациях? Чтобы они получили гражданство в другой стране? Давайте, может быть, разберемся? Мы сколько лет говорили: «Давайте посмотри на наши учебники истории, заглянем туда внутрь». Чему мы учим наших детей, если там о Великой Отечественной войне две страницы? Чего мы потом хотим от наших детей? И это сдетонировало. Слава богу, что так. Ребенок из Ямала заставил всю страну обратить внимание на учебники истории, на образование. Не очень-то этим можно гордиться, но это хорошо, что это произошло так, а не как-то по-другому. Мне бы не хотелось, чтобы в борьбе с фашизмом, нацизмом породили какой-то русский национализм. Мне бы не хотелось бы, чтобы в нашей стране подобное начало происходить. Потому что это начало конца нашего союзного государства, которое многонациональное. И так очень тяжело, в штормовых условиях, развивается всё и движется. Нам надо больше думать о любви и сострадании в нашем обществе. Годы волонтерства, социальной ответственности должны нас сподвигнуть к этим направлениям».

Сумбурно сказано, неуверенно. Есть доля истины в словах главы ЯНАО. Хотя мама конкретного Николая Д. уверяет обратное: её сын похудел во время поездки в Германию, в семье и школе его поддерживают и интернет-страсти прошли мимо него. Его ничего не беспокоит, и живёт он в обычном режиме. Приукрасил глава региона, не иначе.

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Создается впечатление, что глава ЯНАО, кстати, стратегического для страны региона, не осознал элементарного. «Коля с Уренгоя» — это давно уже не конкретный ученик 10-го класса ямальской гимназии. Это символ тщетности формального подхода к преподаванию истории и патриотическому воспитанию и в стране, и в конкретном Ямало-Ненецком округе. Регионе, где до сих пор не увековечена память о представителях коренных народов Севера, ковавших победу в Великой Отечественной войне в тылу и в рядах «Северной кавалерии». С данной инициативой выступила молодежь Тазовского района в мае 2017 года. Даже к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о памятнике обращались.

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На данный момент по делу о выступлении Николая Д. выговорами отделались директор и завуч гимназии, идет речь о служебном несоответствии учителя немецкого языка, которая якобы затеяла «покаянную поездку». Вины со взрослых никто не снимает. Но речь идет ведь об образе будущего, явлении народу нашего беспамятства, живущего под диктовку зарубежных дядь. И разве глава ЯНАО не спутал память народа, которая, слава богу, не исчезла пока, с «русским национализмом»? Очередное детское: кто как обзывается, тот сам так и называется. И разве это не начало конца, когда глава региона говорит о «закидывании камнями наших детей, чтобы они получили гражданство в другой стране». Чтобы они убежали от проблем? А не этим ли бредом мы занимаемся последние 25 лет, забыв о воспитании детей, работая ради их сытости, комфорта, благополучия, поездок за рубеж. Ради чего? Ради бездушного, машинального растаптывания памяти отцов в парламенте государства, где действуют санкции против России?

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Немецкие солдаты жгут советскую деревню

Отметим, что с провластными защитниками «Коль с Уренгоя» и врагов не надо. С конкретным мальчиком, к покою и безмятежности которого призывают лучшие люди страны, все в порядке. Он не пошел каяться за то, что протарабанил то ли сокращенное в бундестаге, то ли там же сочиненное — мутная история с происхождением его эпохальной речи. Его не смыло волной народного возмущения. И совсем он не похож на соломенное чучело для отработки штыковых ударов всяческих там «псевдопатриотов». На него навесили столько доспехов, а ля «он же ребенок», что никакие стрелы его не пробьют. Как говорил чешский публицист Юлиус Фучик, участник Сопротивления против «мирных людей» из Третьего рейха, казненный журналист, призывавший людей к бдительности против проявлений фашизма: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается всё зло на земле!». Мальчик Коля спокойно спрятался за спины взрослых. С него снята ответственность за сказанное. Как снята «Колей с Уренгоя» ответственность с фашистов, которые истерзали пытками и убили участников краснодонской «Молодой гвардии». Тоже, кстати, подростков, а замученные гитлеровцами пионеры-герои были и того младше. Интересно, как ныне заявленная патриотической молодежь Ямала из гимназии Нового Уренгоя проявила бы себя в условиях реальной Отечественной войны, когда не может сказать решительное «нет» в мирных условиях, в полной безопасности для жизни?

И подытожу вышесказанное про «Колю с Уренгоя» как явление. В 1943 году вышел фильм о дружбе двух защитников Отечества, простых солдат, которые хотели жить мирно и не собирались воевать — сварщика из Одессы Аркадия и уральского сталевара Саши. Этот фильм вселял советским людям на фронте и тылу уверенность в грядущей победе над гитлеровскими захватчиками. На этом фильме воспитывались в духе патриотизма мальчишки и девчонки трех последующих поколений советских детей. И герой этого фильма, «Саша с Уралмаша», стал архетипом простого рабочего, который взял в руки оружие, чтобы не уничтожили его родной дом, не убили его родных и близких милые Георги, Гансы и Фрицы, которые по версии «Коли с Уренгоя» «не хотели воевать».

«Он сидел, говорил, сердился и улыбался, этот уральский парень Саша с Уралмаша, и становилось вдруг до предела ясно, что такую Россию не сломишь ни криком, ни танками. Раз уж поднялся такой парень, взял автомат, надвинул каску, то нет ему ни мороза, ни смерти, он — победит…» — таким мыслил советского солдата-защитника автор сценария фильма «Два бойца» Евгений Габрилович.

И если современные блокбастеры «Сталинград» и «28 панфиловцев» не пронимают сердца нынешних «Коль с Уренгоя», то, может, судьба немецкого писателя-антифашиста Генриха Теодора Бёлля тронет их. Бёлль работал столяром и продавцом в книжном магазине. Во время Второй мировой войны с 1939 по 1945 год был пехотинцем Третьего рейха. Воевал во Франции, участвовал в боях на Украине и Крыму. Признавал, что в нём во время войны играл «азарт захватчика». И вынес из своего опыта гитлеровского солдата лишь один вывод: «есть поступки, которые нельзя искупить даже раскаянием».