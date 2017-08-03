Попытка побега участников «банды GTA» в суде
Видео перестрелки в Мособлсуде: зал заседаний превратился в поле боя
Видеозапись, на которой отражена сцена перестрелки в зале Московского областного суда, опубликована телекомпанией РЕН ТВ. Видео взято с камер наблюдения, установленных в зале. На кадрах можно увидеть, что предшествовало началу перестрелки. Видеозапись начинается с момента, когда бандиты еще не...
3 августа 2017
Видео перестрелки с «бандой GTA» в Мособлсуде появилось в сети
Начало перестрелки членов «банды GTA» в Московском областном суде попало на видео. На видео — зал заседания суда на третьем этаже. Сотрудники полиции, зная о том, что в зал могут ворваться бандиты, находится наготове с оружием. В какой-то момент полицейские скрываются за стойками и столами. Затем...
3 августа 2017
Вопиющие нарушения: число конвоиров «банды ГТА» сократили в пять раз
Не менее десяти конвоиров должны были сопровождать членов «банды ГТА» в Мособлсуде, тогда как в момент нападения пятерых подсудимых на конвойных их было всего двое, пишет РБК со ссылкой на ведомственную инструкцию МВД для служебного пользования. Согласно документу, каждого из подсудимых должны были...
2 августа 2017
Опубликованы имена преступников, напавших в Мособлсуде на конвой
Пресс-служба Московского областного суда объявила имена подсудимых, напавших на конвой. Как сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, в ходе перестрелки с пришедшими на выручку конвоирам бойцами Росгвардии были уничтожены Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов...
1 августа 2017
Из-за перестрелки в Мособлсуде Росгвардии предлагают дать новые функции
После произошедшего в Мособлсуде необходимо проанализировать, как выстроена охрана судов и конвоирование заключённых, а также сделать организационные выводы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам депутат Госдумы, замглавы экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов...
1 августа 2017
СК сообщил, кто будет расследовать нападение на конвой в Мособлсуде
Дело о нападении на конвой в Мособлсуде поручено опытному следователю, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По словам Светланы Петренко, ранее этот сотрудник уже расследовал уголовное дело участников так называемой «банды ГТА». Официальный...
1 августа 2017
Нападение на конвойных началось в лифте Мособлсуда
Стали известны новые подробности перестрелки в здании Московского областного суда, которая произошла сегодня, 1 августа. Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Наталья Осипова, подсудимые совершили нападение в лифте суда, находясь на третьем этаже, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Около 13...
1 августа 2017
Раненого прапорщика Росгвардии готовят к операции
Сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по МО, раненый в ходе огневого контакта с бандитами в здании Московского областного суда, направлен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихи, заявил журналистам начальник группы взаимодействия со СМИ (ДВСМИ) Росгвардии...
1 августа 2017
Стали известны подробности нападения на конвойных в Мособлсуде
На данный момент проводится комплекс следственных действий по осмотру места происшествия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявила журналистам у здания Мособлсуда, где произошло нападение на конвойных, руководитель главного Следственного управления СК РФ по МО Елена Фокина. По её...
1 августа 2017
Сотрудники ОМОН нейтрализовали пятерых подсудимых в Мособлсуде
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области нейтрализовали пятерых подсудимых в здании Московского областного суда, которые совершили нападение на полицейских и пытались скрыться. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте по взаимодействию со СМИ и...
1 августа 2017
Пострадавших в результате перестрелки в Мособлсуде доставляют в больницу
Двое судебных приставов, получившие ранения в результате перестрелки в Мособлсуде в Красногорске 1 августа, будут госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медицинское учреждение. «Поступил мужчина-судебный пристав, и вроде, как сказали, по «скорой» еще...
1 августа 2017
В Мособлсуде убиты четверо обвиняемых по делу банды ГТА
В Московском областном суде (Мособлсуд) в Красногорске результате перестрелки были убиты четверо обвиняемых по делу «банды ГТА». Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат Диана Татосова. «Я говорила с руководителем следственной группы, — сказала Татосова. — По его данным, четверо из 11 подсудимых...
1 августа 2017
В результате стрельбы в Мособлсуде ранены три конвоира
В результате инцидента в Московском областном суде ранены три человека — двое мужчин и женщина, сотрудники конвойной службы. Они госпитализированы. По предварительным данным, одного из конвоиров нападавший пытался задушить, передает «Радио 1». Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, в здании...
1 августа 2017
Стало известно, кто устроил стрельбу в Мособлсуде
Стрельбу в Московском областном суде (Мособлсуд) в Красногорске открыл один из подсудимых. Об этом рассказала «Агентству Москва» адвокат Софья Рубасская, находившаяся в момент ЧП в здании суда. «В момент стрельбы я находилась в зале суда, — говорит адвокат. — Было слышно 20−25 выстрелов, после чего...
1 августа 2017
ЧП в Мособлсуде: Идет эвакуация после перестрелки
Эвакуация людей из Московского областного суда проводится после перестрелки, передает 1 августа Russia Today. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила: «В настоящий момент у нас идет эвакуация из здания, которая связана с инцидентом во время одного из заседаний». Как ранее сообщало ИА REGNUM...
1 августа 2017
В здании Мособлсуда слышали не менее 20 выстрелов
Адвокат Софья Рубасская заявила о не менее чем 20 выстрелах в здании Московского областного суда, сообщает RT. По ее словам, там произошла перестрелка, есть пострадавшие. «В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала Рубасская, добавив, что...
1 августа 2017