Москва, 2 августа, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Не менее десяти конвоиров должны были сопровождать членов «банды ГТА» в Мособлсуде, тогда как в момент нападения пятерых подсудимых на конвойных их было всего двое, пишет РБК со ссылкой на ведомственную инструкцию МВД для служебного пользования.

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Согласно документу, каждого из подсудимых должны были сопровождать не менее двух конвоиров: заводить их в зал или конвойное помещение следовало по одному. Это следует из приказа МВД №140 от 7 марта 2006 года, имеющего гриф «для служебного пользования».

Документ утверждает наставления по служебной деятельности изоляторов временного содержания МВД, а также подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В нем говорится также, что в случае обыкновенного конвоя на двоих конвоируемых может приходиться два человека, на троих — шестеро, а на десятерых — семеро.

Предусмотрен также усиленный конвой, если есть угроза побега или нападения: три конвоира на одного арестованного, а на девятерых — 12. Тем не менее эти правила не действуют при доставке подсудимых в суд, где для охраны одного подозреваемого или обвиняемого, в том числе в зале судебного заседания, должно быть выделено не менее двух конвоиров, один из которых назначается старшим конвоя.

На всем пути передвижения охраняемых выставляются конвойные посты. Руководитель профсоюза работников полиции Москвы Михаил Пашкин пояснил изданию, что выводить подсудимых из конвойного автомобиля следовало по одному, а в суд каждого должны были сопровождать двое сотрудников МВД

«Если людей не хватает, конвойные могут обратиться за помощью к ОМОНу или к приставам», — рассказал глава профсоюза. Инцидент в Мособлсуде он охарактеризовал как результат «грубой ошибки конвоя и, естественно, руководства, которое его не проинструктировало».

По факту перестрелки в Мособлсуде Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), хищении оружия (ст. 226 УК) и покушении на побег из-под стражи (ст. 30, ст. 313 УК). Новое дело будет передано следователю, который ранее вел дело «банды ГТА».

Представитель ведомства уточнила, что следствие «даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом». Также будет проверена точность и правильность соблюдения инструкций по конвоированию арестованных.