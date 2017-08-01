Красногорск, 1 августа, 2017, 18:08 — ИА Регнум. На данный момент проводится комплекс следственных действий по осмотру места происшествия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявила журналистам у здания Мособлсуда, где произошло нападение на конвойных, руководитель главного Следственного управления СК РФ по МО Елена Фокина. По её словам, по предварительным данным инцидент произошёл примерно в 13 часов 50 минут, когда сотрудники полиции отдельного полка охраны и конвоирования главного управления России по МО конвоировали пятерых подсудимых из так называемой банды ГТА, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

«В ходе конвоирования подсудимые совершили нападение на 2 сотрудников конвойного полка, в ходе завязавшейся потасовки подсудимые завладели оружием конвойных, но конвойные успели позвать подкрепление в виде сотрудников Росгвардии по МО, которые сработали достаточно оперативно, однако завязалась на 3 этаже здания областного городского суда МО перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен. В ходе перестрелки были уничтожены 3 подсудимых из так называемой банды ГТА, 2 подсудимых в настоящее время находятся в медицинском учреждении с огнестрельными ранениями, им оказывается помощь», — заявила она.

Также, по её словам, один из сотрудников Росгвардии получил огнестрельное ранение плеча, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что преступную группу «банду ГТА» обвиняют в 17 убийствах водителей и иных преступлениях, совершенных на территории МО. Всего на скамье подсудимых находились 9 подозреваемых, которые частично признали свою вину.