Красногорск, 1 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. «Сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Мособласти пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь, — говорится в сообщении. — В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы».

George Hodan Арест

Отмечается, что в результате перестрелки также получили ранения один конвоир и один сотрудник ОМОН.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошла стрельба во время слушаний дела банды ГТА.

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