Красногорск, 1 августа, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Двое судебных приставов, получившие ранения в результате перестрелки в Мособлсуде в Красногорске 1 августа, будут госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медицинское учреждение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Следственного комитета у здания Московской областной думы

«Поступил мужчина-судебный пристав, и вроде, как сказали, по «скорой» еще женщину должны привести, тоже сотрудницу, — сказал источник. — Мужчину положили, состояние среднетяжелое».

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 1 августа в Мособлсуде произошел инцидент со стрельбой, устроенный подсудимыми по делу банды ГTA. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четверо обвиняемых.

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