Москва, 3 августа, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой отражена сцена перестрелки в зале Московского областного суда, опубликована телекомпанией РЕН ТВ.

BenjaminNelan Перестрелка

Видео взято с камер наблюдения, установленных в зале. На кадрах можно увидеть, что предшествовало началу перестрелки.

Видеозапись начинается с момента, когда бандиты еще не ворвались в зал. Полиция ожидала их прихода и приготовилась отразить нападение.

Все правоохранители спрятались за столами и стойками. Когда в комнату вбежал первый бандит, по нему был открыт огонь. Он упал и больше не поднимался.

За ним вбежали еще двое и также были убиты. Видеозапись заканчивается тем, что полицейские покидают помещение.

Напомним, нападение членов «банды GTA» на охрану в суде произошло 1 августа. Сначала появилось сообщение о том, что в столичном суде прогремели выстрелы.

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Выяснилось, что на охрану в лифте напали пять человек, которых конвоировали на заседание суда. Группу подсудимых сопровождали всего два охранника.

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На данный момент из пяти злоумышленников четверо мертвы: трое были убиты и один скончался в больнице после ранения. Пятый находится в больнице. Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова назвала имена участников нападения на охрану.