Москва, 1 августа, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Дело о нападении на конвой в Мособлсуде поручено опытному следователю, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

По словам Светланы Петренко, ранее этот сотрудник уже расследовал уголовное дело участников так называемой «банды ГТА».

Официальный представитель СК уточнила, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. На данный момент сотрудниками СК изъяты записи с видеокамер наблюдения, проводятся допросы очевидцев и свидетелей, включая прочих членов «банды ГТА», не принявших участия в нападении на конвой.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло около 13:50 мск в ходе конвоирования сотрудниками отдельного полка охраны и конвоирования главного управления России по МО пятерых подсудимых по делу «банды ГТА».

Подсудимые напали на двоих конвоиров и завладели их оружием. В завязавшейся перестрелке трое подсудимых из «банды ГТА» были убиты пришедшими на помощь бойцами Росгвардии, ещё двое госпитализированы с огнестрельными ранениями. Один из бойцов Росгвардии также был ранен.