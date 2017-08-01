Красногорск, 1 августа, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Сотрудник ОМОН главного управления Росгвардии по МО, раненый в ходе огневого контакта с бандитами в здании Московского областного суда, направлен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихи, заявил журналистам начальник группы взаимодействия со СМИ (ДВСМИ) Росгвардии подполковник Александр Кудрявцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

По его словам, прапорщик полиции получил пулевое ранение левого плеча. В городской больнице Красногорска ему была проведена первичная хирургическая обработка раны и обезболивание.

«В ГВКГ Росгвардии специалисты готовы к проведению операции по репозиции костных отломков, полученных в результате ранения. Состояние сотрудника оценивается как средней тяжести. Медиками Росгвардии, которые имеют огромный опыт лечения огнестрельных ранений, будут проведены все необходимые лечебные и реабилитационные мероприятия по возвращению сотрудника в строй», — отметил Кудрявцев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, преступники совершили убийства 17 человек на территории Москвы, Подмосковья и Рязанской области. В ходе расследования были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами.

В настоящий момент на месте происшествия ведется оперативно-следственная работа, пострадавшим оказана медицинская помощь.