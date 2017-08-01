Москва, 1 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В результате инцидента в Московском областном суде ранены три человека — двое мужчин и женщина, сотрудники конвойной службы. Они госпитализированы. По предварительным данным, одного из конвоиров нападавший пытался задушить, передает «Радио 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московского областного суда

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, в здании Мособсуда неизвестный открыл стрельбу во время слушаний дела так называемой «банды ГТА». Из здания были эвакуированы сотрудники и посетители.

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Напомним, с 2012 по 2014 год в Подмосковье был совершен ряд жестоких убийств водителей. Члены банды раскладывали на проезжей части «колючки», после чего расправлялись с водителями, остановившимися для ремонта покрышек, и забирали их имущество. Главарь банды погиб при задержании.

Девять участников банды, обвиняемые в серии убийств, разбое, бандитизме и хранении ружия, частично признали свою вину. По версии следствия, на счету банды — 17 жертв. Ранее суд продлил срок ареста всем подсудимым до 28 декабря 2017 года.

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