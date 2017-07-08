Кончина Даниила Гранина
Петербург и Россия прощаются с Даниилом Граниным
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит траурная церемония прощания с писателем-фронтовиком, почетным гражданином Санкт-Петербурга, главой Фонда имени Д.С. Лихачева Даниилом Граниным. Он скончался 4 июля в больнице Санкт-Петербурга, где в последние дни был подключен к аппарату искусственной...
8 июля 2017
Коллегия Минкультуры почтила память Гранина, Кармалиты и Светозарова
Коллегия министерства культуры России в Петербурге почтила минутой молчания память писателя Даниила Гранина, художника «Ленфильма» Владимира Светозарова и киносценариста Светланы Кармалиты, передает корреспондент ИА REGNUM. Коллегия проходит в Царском Селе 8 июля. На ней должен был присутствовать и...
8 июля 2017
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
«Стратегический путь в ЕС»: в Сербии вызвали скандал слова Брнабич о России; Приднестровье и Гагаузия: вместе с Россией; Даниила Гранина похоронят 8 июля в Комарово; Госдума принимает бюджетное правило, угрожающее пенсионной системе; Volvo больше не будет делать бензиновые и дизельные двигатели...
6 июля 2017
Прощание с Даниилом Граниным пройдет в Таврическом дворце Петербурга
Официальная церемония прощания с писателем Даниилом Граниным пройдет 8 июля с 12:00 до 14:00 в Таврическом дворце Петербурга. Об этом сообщила комиссия по организации похорон Гранина, которую возглавляет губернатор города Георгий Полтавченко. Таврический дворец в настоящее время — штаб-квартира...
5 июля 2017
Даниила Гранина похоронят 8 июля в Комарово
Похороны писателя и Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина состоятся 8 июля на Комаровском кладбище. Об этом со ссылкой на комиссию по организации похорон сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. «Формат прощания с писателем и время мероприятия будут сообщены...
5 июля 2017
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
Писатель и общественный деятель Даниил Гранин, скончавшийся в Петербурге на 99 году жизни, будет похоронен на кладбище в поселке Комарово в пригороде Северной столицы, полюбившемся представителям творческой интеллигенции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 июля в петербургском парламенте...
5 июля 2017
Человек, связавший эпохи: деятели культуры Петербурга о Данииле Гранине
Петербургские писатели, ученые и общественные деятели вспоминают Даниила Гранина как большого писателя и настоящего гражданина, со смертью которого Россия лишилась одного из своих самых ярких интеллигентов в самом лучшем смысле этого слова. Глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов отметил...
5 июля 2017
Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Гранина
Родным и близким писателя Даниила Гранина, скончавшегося в ночь на 5 июля в одной из больниц в Санкт-Петербурге, направлена телеграмма с соболезнованиями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «В связи с той утратой, которую мы понесли, Путин...
5 июля 2017
Матвиенко: В беседах с Граниным я прошла уникальную школу жизни
Председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко высказала глубокие соболезнования в связи со смертью писателя и общественного деятеля Даниила Гранина. Матвиенко отметила, что в беседах с писателем она сверяла свои мысли и дела «с мнением человека, слово...
5 июля 2017
В Петербурге увековечат память о Данииле Гранине
В Петербурге увековечат память о писателе-фронтовике, авторе «Блокадной книги» Данииле Гранине. Об этом через свою пресс-службу сообщил спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»). «Мы сделаем всё для увековечивания памяти человека, которым гордится весь город и...
5 июля 2017
Гранин был моральным авторитетом для Петербурга и всей страны
В ночь на 5 июля стало известно о смерти писателя Даниила Александровича Гранина. Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга, где в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Писателю, Почетному гражданину Санкт-Петербурга было 98 лет. Власти Санкт-Петербурга, в...
5 июля 2017
Проза Гранина наполнена участием к судьбе страны — Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Даниила Гранина, сообщает сайт нижней палаты парламента. «Российская и мировая культура понесла огромную утрату. Ушел из жизни Даниил Александрович Гранин, великий прозаик и публицист, участник Великой Отечественной...
5 июля 2017
Омбудсмен Москалькова – о смерти Гранина: «Ушел настоящий человек»
Известие о кончине советского писателя Даниила Гранина прокомментировала 5 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Instagram. «Время беспощадно… Ушел Даниил Гранин. Замечательный писатель и настоящий ЧЕЛОВЕК. Вечная память…» — написала Москалькова. Напомним, Гранин...
5 июля 2017
Мединский: со смертью Даниила Гранина ушла целая эпоха
Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина, отметив, что с уходом писателя завершилась «эпоха, ставшая классикой», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Удивительная эрудиция, острота ума и чуткое внимание к человеческим проблемам позволили...
5 июля 2017
Даниила Гранина похоронят за счет бюджета Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил городскому правительству позаботиться об организации похорон писателя Даниила Гранина, скончавшегося 4 июля на 99-м году жизни в одной из больниц Северной столицы. Даниил Гранин в 2005 году был удостоен звания Почетного гражданина...
5 июля 2017
СМИ: Писатель Даниил Гранин умер на 99-м году жизни
В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах города. По информации агентства, последние несколько дней писатель находился в реанимации. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной...
5 июля 2017
СМИ: В Петербурге госпитализирован Даниил Гранин
1 января 2015 года писателю исполнилось 96 лет Писатель, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин госпитализирован. Об этом сегодня, 31 марта, сообщают местные СМИ. Причины, однако, остаются неизвестными, отмечает корреспондент ИА REGNUM. По данным Русской службы новостей, перелома шейки...
31 марта 2015