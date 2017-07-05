Москва, 5 июля, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Известие о кончине советского писателя Даниила Гранина прокомментировала 5 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Instagram.

Kremlin.ru Даниил Гранин

«Время беспощадно… Ушел Даниил Гранин. Замечательный писатель и настоящий ЧЕЛОВЕК. Вечная память…» — написала Москалькова.

Напомним, Гранин ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет. Несколько последних дней он находился в реанимации, где незадолго до смерти был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Комментируя кончину Гранина, российский министр культуры Владимир Мединский заявил, что с уходом писателя завершилась «эпоха, ставшая классикой».

О произведениях Гранина Мединский сказал, что они «всегда были зеркалом гражданской позиции автора» и что «на их страницах Даниил Гранин смело затрагивал важные темы, поднимал подлинно насущные вопросы».

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Напомним, 3 июня российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении Гранину государственной премии за заслуги в гуманитарной сфере.

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