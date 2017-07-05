Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Петербурге увековечат память о писателе-фронтовике, авторе «Блокадной книги» Данииле Гранине. Об этом через свою пресс-службу сообщил спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Kremlin.ru Даниил Гранин

«Мы сделаем всё для увековечивания памяти человека, которым гордится весь город и вся страна», — сообщил Макаров.

Спикер выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Гранина, назвав выдающимся писателем, историком и защитником Отечества.

«Ярчайший талант, уникальный жизненный опыт и глубочайшее сопереживание человеческим судьбам сделали Даниила Александровича признанным классиком отечественной литературы, а его произведения вошли в её золотой фонд. Каждая его книга — урок мужества, принципиальности, честности, верности слову, милосердия, истинного патриотизма. Мудрым словом он наставлял читателей, учил беззаветно любить Россию, заставлял задумываться о нашем славном прошлом, о судьбе Родины», — заявил Вячеслав Макаров.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») уверен, что в лице Даниила Гранина Петербург лишился одного из ярчайших моральных авторитетов.

«Я считал, что в последние несколько лет у нас есть три человека, которые являются наивысшими моральными авторитетами: Даниил Гранин, Александр Сокуров и Олег Басилашвили. Теперь их осталось два», — сказал Вишневский.

Последний раз он виделся с 98-летним Граниным в мае, по словам депутата, писатель хоть и передвигался на костылях по квартире, но мыслил ясно и очень интересовался происходящим в городе. «Мы все считали чудом, что он все еще с нами в таком возрасте», — заметил Вишневский.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») подчеркивает, что Даниил Гранин был уникальным человеком, который сыграл очень большую роль в сохранении российской культуры и наследия, в укреплении общечеловеческих принципов морали, отношения к своей истории и своему народу.

«Его точка зрения, когда стало возможным свободно высказываться, порой очень сильно расходилась с официальной, причем чем старше он становился, тем больше. Поскольку он опирался на общечеловеческие ценности в своей работе и отношении к жизни, то у власть предержащих и его критиков не оставалось аргументов, чтобы с ним бороться. Я это видел и на примере «Блокадной книги», когда они с Алесем Адамовичем, пусть и с какими-то изъятиями, но всё равно опубликовали книгу, которая показала истинное положение дел в блокадном Ленинграде, дала ему человеческое измерение», — сказал Ковалев.

Депутат Ольга Ходунова (КПРФ) не видит в писательской среде России личности такого же масштаба, что был Даниил Гранин.

«Это утрата. Даниил Гранин — почетный гражданин, человек с совершенно четким пониманием той роли, которую играет наша страна в мире. Мне особенно нравятся его произведения советского периода: «Искатели», «Иду на грозу»… Человек высокого интеллекта, высокого духа. Он жил не только своим миром, мы только неделю назад видели его на телеэкранах, он посещал вузы, воспитывал молодёжь, нёс ей слово правды, так как она не знала и не видела трудностей, с которыми страна и наш город столкнулись в годы Великой Отечественной войны. Безусловно, Даниил Гранин стал символом интеллекта и культуры нашего города», — заметила Ходунова.

Даниил Гранин скончался в одной из петербургских больниц на 98-м году жизни. Об этом стало известно в ночь на 5 июля.