Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Официальная церемония прощания с писателем Даниилом Граниным пройдет 8 июля с 12:00 до 14:00 в Таврическом дворце Петербурга. Об этом сообщила комиссия по организации похорон Гранина, которую возглавляет губернатор города Георгий Полтавченко.

Таврический дворец

Таврический дворец в настоящее время — штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ, там же проходят различные международные форумы.

Также стало известно точное время похорон писателя, ставшего моральным авторитетом для петербуржцев.

«Похороны Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина состоятся 8 июля в 15:00 на Комаровском кладбище», — уточнил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в своем микроблоге.

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Напомним, что Даниил Гранин скончался 4 июля на 99-м году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои соболезнования по случаю смерти писателя высказали президент РФ Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что ему «посчастливилось лично знать этого великого человека, общаться с ним».

«Это был удивительный, душевный, интеллигентный, по-петербургски, по-ленинградски интеллигентный человек, который был неравнодушен ко всему тому, что происходит в нашем городе. Он очень внимательно следил за тем, что происходит в Санкт-Петербурге, был автором многих интересных идей, я рад, что мы смогли их воплотить», — сказал Полтавченко, упомянув одну из них — восстановление Арки Победы в Красном Селе к 70-летнему юбилею Победы.