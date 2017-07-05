Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Писатель и общественный деятель Даниил Гранин, скончавшийся в Петербурге на 99 году жизни, будет похоронен на кладбище в поселке Комарово в пригороде Северной столицы, полюбившемся представителям творческой интеллигенции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 июля в петербургском парламенте. Дата похорон Гранина пока не назначена.

Kremlin.ru Даниил Гранин

Уже сегодня в Зале Совета Государственного Эрмитажа директор музея Михаил Пиотровский выступит с прощальным словом в память о Данииле Гранине.

Процесс увековечивания памяти писателя Даниила Гранина могут ускорить. Согласно действующему законодательству, память почетного гражданина Санкт-Петербурга, каковым являлся Гранин, могут увековечить спустя пять лет после кончины.

Но, по словам спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, в случае Гранина, вероятно, можно будет не дожидаться этих сроков.

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Вячеслав Макаров подчеркнул, что по этому вопросу будет учтено мнение родственников Даниила Гранина. Память писателя могут увековечить с помощью мемориальной доски на доме, где он жил, наименования в его честь улицы, парка, сквера, библиотеки или другого научного учреждения.

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Писатель-фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Герой Социалистического Труда, лауреат многочисленных премий и наград Даниил Александрович Гранин скончался 4 июля 2017 года на 99-м году жизни.

Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области. В 1940 окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе. В 1941 году ушел ополченцем на войну. Воевал на Ленинградском фронте, в Прибалтике. С 1945 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

Первый роман Даниила Гранина «Искатели» был опубликован в 1954 году и через два года лег в основу одноименного фильма. Позже были написаны книги «Иду на грозу», «Выбор цели», «Зубр» и многие другие. По произведениям Даниила Гранина снято более 10 художественных фильмов.

Главное произведение Даниила Гранина — «Блокадная книга» — создано в 1970-е годы вместе с Алесем Адамовичем. Писатели записывали рассказы и воспоминания блокадников.

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Как отмечается в официальном некрологе, подписанном руководителями города, полпредства в СЗФО, представителями интеллигенции Петербурга, Даниил Гранин активно занимался общественной деятельностью, стоял во главе многих общественных организаций и выступал со значимыми инициативами, которые были воплощены в городе. Одной из последних стало восстановление Арки Победы в Красном Селе.

3 июня 2017 года Даниил Гранин стал лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.