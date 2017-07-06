Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Стратегический путь в ЕС»: в Сербии вызвали скандал слова Брнабич о России;
- Приднестровье и Гагаузия: вместе с Россией;
- Даниила Гранина похоронят 8 июля в Комарово;
- Госдума принимает бюджетное правило, угрожающее пенсионной системе;
- Volvo больше не будет делать бензиновые и дизельные двигатели;
- Потоп в Ульяновской области: жителей просят не паниковать.
Выпуск на сайте podster.fm