Санкт-Петербург, 5 июля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В ночь на 5 июля стало известно о смерти писателя Даниила Александровича Гранина. Он скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга, где в последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Писателю, Почетному гражданину Санкт-Петербурга было 98 лет.

Kremlin.ru Даниил Гранин

Власти Санкт-Петербурга, в котором жил Гранин и которому посвятил основную часть своего творчества, возьмут на себя организацию похорон. Это положено и по закону о почетных гражданах, и по совести. Человек, написавший (в соавторстве с Алесем Адамовичем) «Блокадную книгу», прорвавшую негласный заговор молчания вокруг самых страшных страниц в истории города на Неве, был моральным авторитетом для всех петербуржцев.

Губернатор Георгий Полтавченко высказал свои соболезнования в связи с кончиной Даниила Гранина. «Уход такого человека — это колоссальная утрата для всей России, но в первую очередь это огромная потеря для нашего города», — заявил губернатор. Полтавченко напомнил, что в Ленинграде началась трудовая биография Гранина, отсюда он ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, здесь состоялся как писатель. «Нам всем будет очень не хватать этого выдающегося человека и гражданина», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

До последних дней жизни Даниил Гранин был активным участником общественной жизни Петербурга и России, вникал в происходящие события, не отказывал в помощи и поддержке. Например, в марте текущего года Даниил Гранин обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить Исаакиевский собор в распоряжении городского музея и не передавать его в пользование Русской православной церкви, считая, что собор «нуждается в сохранении того статус-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя».

В том же марте, когда власти отказывались согласовывать «Марш в защиту Петербурга», посвященный громким культурным и градостроительным конфликтам последнего времени, Даниил Гранин подписал письмо на имя губернатора с просьбой согласовать массовую акцию, которая в итоге была проведена.

Гранин был последовательным защитником культурного, архитектурного и исторического наследия. Несколько лет назад он выступал за сохранение «блокадной подстанции» на Фонтанке, обеспечивавшей работу трамваев в окруженном врагом городе. Когда тучи начали сгущаться над Российской национальной библиотекой, знаменитой петербургской «Публичкой», и появилась угроза утраты самостоятельности этим учреждением, писатель немедленно высказался в защиту РНБ и против попыток объединить ее с московской РГБ и обратился с вразумительным словом на федеральный уровень. И в настоящее время угроза потери библиотекой самостоятельности отступила.

Но главной темой для писателя всегда оставался подвиг народа в Великой Отечественной войне. Он доносил правду о том, какими неисчислимыми жертвами и страданиями обернулась война для Советского Союза и ставшего для него родным города на Неве, причем, умел быть услышанным не только своими соотечественниками.

27 января 2014 года, в день 70-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, он выступил в Бундестаге Германии и рассказал немецким депутатам, приветствовавшим его стоя, о гигантской по своему масштабу трагедии блокады, о битве за Ленинград и об общении с людьми в процессе написания «Блокадной книги».

…Совсем недавно, в начале июня 2017 года, Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

Президент напомнил, что Гранин в своем творчестве и общественной деятельности обращал «самое пристальное внимание на первозданные, фундаментальные качества человека: честность, порядочность, совестливость, справедливо считая, что именно эти качества определяют судьбу человека и его поступки», а также последовательно отстаивал «достоинство науки, бескорыстие и одержимость учёных, их преданность своему делу, научному поиску».

В свою очередь, писатель согласился с тем, что значительную часть своего творчества посвятил ученым и науке. «Вы знаете, я знаком и полюбил эту учёную жизнь, самих учёных. Это народ бескорыстный, это народ, поглощённый своей жизнью, работой в будущее», — подчеркивал Гранин, написавший биографический роман «Зубр» о жизни выдающегося биолога и генетика Николая Тимофеева-Ресовского.

«Человек, который нашёл себя, он счастливый человек. Это не всегда удаётся, но сами поиски себя уже доставляют удовлетворение, и ты становишься другим. Каждый человек, уверен в этом, для чего-то предназначен. Он может стать гораздо большим человеком, чем он есть. Сам человек — это чудо, это сокровище природы», — сказал Даниил Гранин всего чуть больше месяца назад.

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Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области. Литературную деятельность начал в 1937 году.

В 1940 году он окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах. Затем был направлен в Ульяновское танковое училище, по окончании которого воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжёлых танков.

Первый роман «Искатели», принёсший писателю известность, был опубликован в 1955 году. Позже были написаны «Иду на грозу» (1962), «Выбор цели» (1975), «Блокадная книга» (1979).

Даниил Гранин был удостоен звания Герой Социалистического труда, был лауреатом премий СССР и России, а также премии президента РФ в области литературы и искусства.