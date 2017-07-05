Москва, 5 июля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Родным и близким писателя Даниила Гранина, скончавшегося в ночь на 5 июля в одной из больниц в Санкт-Петербурге, направлена телеграмма с соболезнованиями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Даниил Гранин

«В связи с той утратой, которую мы понесли, Путин (президент РФ Владимир Путин) направил телеграмму родным и близким Гранина», — говорит представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 июля в одной из больниц Санкт-Петербурга скончался известный писатель Даниил Александрович Гранин. Писателю, Почетному гражданину северной столицы было 98 лет.

Причины смерти пока неизвестны.

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